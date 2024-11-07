- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
441
Kârla kapanan işlemler:
285 (64.62%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (35.37%)
En iyi işlem:
563.40 USD
En kötü işlem:
-287.20 USD
Brüt kâr:
6 108.43 USD (124 995 pips)
Brüt zarar:
-2 883.21 USD (130 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (113.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 370.37 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
53.18%
Maks. mevduat yükü:
77.29%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.24
Alış işlemleri:
251 (56.92%)
Satış işlemleri:
190 (43.08%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
7.31 USD
Ortalama kâr:
21.43 USD
Ortalama zarar:
-18.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-615.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-615.38 USD (6)
Aylık büyüme:
5.22%
Yıllık tahmin:
65.89%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
615.38 USD (15.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.30% (615.38 USD)
Varlığa göre:
52.19% (806.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|428
|archived
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|archived
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +563.40 USD
En kötü işlem: -287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +113.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -615.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Globus700 sinyali, gelişmiş bir piyasa yapısı kurulumu ve trend filtreleriyle çalışır. İşlem yapmaya başlamak için gereken tutar 1.000 ABD dolarıdır; ancak 1.000 ABD dolarından fazla yatırım yapmak istiyorsanız, lütfen galerideki diğer sinyalime bakın.
Yasal Uyarı:
CFD ve forex ticareti kaldıraçlı ürünlerdir ve sermayeniz risk altında olabilir. CFD ve FX ticareti herkes için uygun olmayabilir. Kaybetmeye hazır olduğunuzdan fazlasını riske atmamalısınız; mutlaka finansal danışmanınızla iletişime geçin.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
408%
1
662
USD
USD
3.6K
USD
USD
47
96%
441
64%
53%
2.11
7.31
USD
USD
52%
1:500