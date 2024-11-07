SinyallerBölümler
Raphael Okonkwo

Globus700

Raphael Okonkwo
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
1 / 662 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 408%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
441
Kârla kapanan işlemler:
285 (64.62%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (35.37%)
En iyi işlem:
563.40 USD
En kötü işlem:
-287.20 USD
Brüt kâr:
6 108.43 USD (124 995 pips)
Brüt zarar:
-2 883.21 USD (130 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (113.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 370.37 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
53.18%
Maks. mevduat yükü:
77.29%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.24
Alış işlemleri:
251 (56.92%)
Satış işlemleri:
190 (43.08%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
7.31 USD
Ortalama kâr:
21.43 USD
Ortalama zarar:
-18.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-615.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-615.38 USD (6)
Aylık büyüme:
5.22%
Yıllık tahmin:
65.89%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
615.38 USD (15.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.30% (615.38 USD)
Varlığa göre:
52.19% (806.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 428
archived 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
archived 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.6K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +563.40 USD
En kötü işlem: -287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +113.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -615.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 daha fazla...
Globus700 sinyali, gelişmiş bir piyasa yapısı kurulumu ve trend filtreleriyle çalışır. İşlem yapmaya başlamak için gereken tutar 1.000 ABD dolarıdır; ancak 1.000 ABD dolarından fazla yatırım yapmak istiyorsanız, lütfen galerideki diğer sinyalime bakın.

Yasal Uyarı:
CFD ve forex ticareti kaldıraçlı ürünlerdir ve sermayeniz risk altında olabilir. CFD ve FX ticareti herkes için uygun olmayabilir. Kaybetmeye hazır olduğunuzdan fazlasını riske atmamalısınız; mutlaka finansal danışmanınızla iletişime geçin.

İnceleme yok
2025.09.17 06:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 02:03
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.98% of days out of 321 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 17:10
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.76% of days out of 315 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:57
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.65% of days out of 301 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 02:34
Share of trading days is too low
2025.07.04 05:20
Share of trading days is too low
2025.06.09 14:35
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 11:39
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.63% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 09:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 17:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 03:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.