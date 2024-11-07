Globus700 sinyali, gelişmiş bir piyasa yapısı kurulumu ve trend filtreleriyle çalışır. İşlem yapmaya başlamak için gereken tutar 1.000 ABD dolarıdır; ancak 1.000 ABD dolarından fazla yatırım yapmak istiyorsanız, lütfen galerideki diğer sinyalime bakın.





Yasal Uyarı:

CFD ve forex ticareti kaldıraçlı ürünlerdir ve sermayeniz risk altında olabilir. CFD ve FX ticareti herkes için uygun olmayabilir. Kaybetmeye hazır olduğunuzdan fazlasını riske atmamalısınız; mutlaka finansal danışmanınızla iletişime geçin.