- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
441
Bénéfice trades:
285 (64.62%)
Perte trades:
156 (35.37%)
Meilleure transaction:
563.40 USD
Pire transaction:
-287.20 USD
Bénéfice brut:
6 108.43 USD (124 995 pips)
Perte brute:
-2 883.21 USD (130 545 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (113.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 370.37 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
53.18%
Charge de dépôt maximale:
77.29%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
5.24
Longs trades:
251 (56.92%)
Courts trades:
190 (43.08%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
7.31 USD
Bénéfice moyen:
21.43 USD
Perte moyenne:
-18.48 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-615.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-615.38 USD (6)
Croissance mensuelle:
6.93%
Prévision annuelle:
86.38%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
615.38 USD (15.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.30% (615.38 USD)
Par fonds propres:
52.19% (806.20 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|428
|archived
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.6K
|archived
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +563.40 USD
Pire transaction: -287 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +113.03 USD
Perte consécutive maximale: -615.38 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Le signal Globus700 fonctionne avec une structure de marché avancée et des filtres de tendance. Le montant requis pour commencer à trader est de 1 000 $ ; cependant, si vous souhaitez investir plus de 1 000 $, veuillez consulter mon autre signal dans la galerie.
Avertissement :
Le trading de CFD et de forex est un produit à effet de levier, et votre capital peut être exposé à des risques. Le trading de CFD et de forex peut ne pas convenir à tous. Ne prenez pas de risques supérieurs à vos pertes ; n'hésitez pas à contacter votre conseiller financier.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
408%
1
662
USD
USD
3.6K
USD
USD
47
96%
441
64%
53%
2.11
7.31
USD
USD
52%
1:500