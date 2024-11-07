Le signal Globus700 fonctionne avec une structure de marché avancée et des filtres de tendance. Le montant requis pour commencer à trader est de 1 000 $ ; cependant, si vous souhaitez investir plus de 1 000 $, veuillez consulter mon autre signal dans la galerie.





Avertissement :

Le trading de CFD et de forex est un produit à effet de levier, et votre capital peut être exposé à des risques. Le trading de CFD et de forex peut ne pas convenir à tous. Ne prenez pas de risques supérieurs à vos pertes ; n'hésitez pas à contacter votre conseiller financier.