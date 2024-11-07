Il segnale Globus700 funziona con una configurazione avanzata della struttura di mercato e filtri di tendenza. L'importo richiesto per iniziare a fare trading è di $1000; tuttavia, se desideri investire più di $1000, consulta l'altro mio segnale nella galleria.





Avvertenza:

Il trading di CFD e il trading sul forex sono prodotti con leva finanziaria e il tuo capitale potrebbe essere a rischio. Il trading di CFD e FX potrebbe non essere adatto a tutti. Non dovresti rischiare più di quanto sei disposto a perdere; assicurati di contattare il tuo consulente finanziario.