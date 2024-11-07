SegnaliSezioni
Raphael Okonkwo

Globus700

Raphael Okonkwo
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
1 / 662 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 408%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
441
Profit Trade:
285 (64.62%)
Loss Trade:
156 (35.37%)
Best Trade:
563.40 USD
Worst Trade:
-287.20 USD
Profitto lordo:
6 108.43 USD (124 995 pips)
Perdita lorda:
-2 883.21 USD (130 545 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (113.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 370.37 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
53.18%
Massimo carico di deposito:
77.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.24
Long Trade:
251 (56.92%)
Short Trade:
190 (43.08%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
7.31 USD
Profitto medio:
21.43 USD
Perdita media:
-18.48 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-615.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-615.38 USD (6)
Crescita mensile:
6.52%
Previsione annuale:
81.35%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
615.38 USD (15.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.30% (615.38 USD)
Per equità:
52.19% (806.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 428
archived 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
archived 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.6K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +563.40 USD
Worst Trade: -287 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +113.03 USD
Massima perdita consecutiva: -615.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 più
Il segnale Globus700 funziona con una configurazione avanzata della struttura di mercato e filtri di tendenza. L'importo richiesto per iniziare a fare trading è di $1000; tuttavia, se desideri investire più di $1000, consulta l'altro mio segnale nella galleria.

Avvertenza:
Il trading di CFD e il trading sul forex sono prodotti con leva finanziaria e il tuo capitale potrebbe essere a rischio. Il trading di CFD e FX potrebbe non essere adatto a tutti. Non dovresti rischiare più di quanto sei disposto a perdere; assicurati di contattare il tuo consulente finanziario.

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Globus700
30USD al mese
408%
1
662
USD
3.6K
USD
47
96%
441
64%
53%
2.11
7.31
USD
52%
1:500
Copia

