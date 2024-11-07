- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
441
Profit Trade:
285 (64.62%)
Loss Trade:
156 (35.37%)
Best Trade:
563.40 USD
Worst Trade:
-287.20 USD
Profitto lordo:
6 108.43 USD (124 995 pips)
Perdita lorda:
-2 883.21 USD (130 545 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (113.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 370.37 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
53.18%
Massimo carico di deposito:
77.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.24
Long Trade:
251 (56.92%)
Short Trade:
190 (43.08%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
7.31 USD
Profitto medio:
21.43 USD
Perdita media:
-18.48 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-615.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-615.38 USD (6)
Crescita mensile:
6.52%
Previsione annuale:
81.35%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
615.38 USD (15.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.30% (615.38 USD)
Per equità:
52.19% (806.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|428
|archived
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|archived
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +563.40 USD
Worst Trade: -287 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +113.03 USD
Massima perdita consecutiva: -615.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
133 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Il segnale Globus700 funziona con una configurazione avanzata della struttura di mercato e filtri di tendenza. L'importo richiesto per iniziare a fare trading è di $1000; tuttavia, se desideri investire più di $1000, consulta l'altro mio segnale nella galleria.
Avvertenza:
Il trading di CFD e il trading sul forex sono prodotti con leva finanziaria e il tuo capitale potrebbe essere a rischio. Il trading di CFD e FX potrebbe non essere adatto a tutti. Non dovresti rischiare più di quanto sei disposto a perdere; assicurati di contattare il tuo consulente finanziario.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
408%
1
662
USD
USD
3.6K
USD
USD
47
96%
441
64%
53%
2.11
7.31
USD
USD
52%
1:500