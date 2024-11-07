SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MSC NCAD Fund Pro
Bui Huy Dat

MSC NCAD Fund Pro

Bui Huy Dat
0 inceleme
Güvenilirlik
109 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 13%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 177
Kârla kapanan işlemler:
944 (80.20%)
Zararla kapanan işlemler:
233 (19.80%)
En iyi işlem:
66.57 USD
En kötü işlem:
-19.35 USD
Brüt kâr:
2 274.48 USD (167 938 pips)
Brüt zarar:
-1 067.25 USD (78 747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (89.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.96 USD (48)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
55.97%
Maks. mevduat yükü:
14.53%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
29.63
Alış işlemleri:
581 (49.36%)
Satış işlemleri:
596 (50.64%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
2.41 USD
Ortalama zarar:
-4.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-13.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.88 USD (3)
Aylık büyüme:
0.26%
Yıllık tahmin:
3.43%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
40.75 USD (0.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.39% (39.56 USD)
Varlığa göre:
4.34% (437.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 1177
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 89K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.57 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +89.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.62 × 13
AdmiralsGroup-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.80 × 90
Earnex-Trade
4.37 × 19
Ava-Real 1-MT5
7.04 × 68
XMGlobal-MT5 12
14.00 × 1
Signal Detail:

Use " MSC ProMax EA MT5 " with config suitable for fund trading.

FXCE fund's investment account is currently: 10K $

Total loss commitment of 8%

Investor Recommend:

The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.

A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose


My signal work best with these brokers.

Contacts:

Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969

telegram:  https://t.me/TonyOnl


İnceleme yok
2025.09.19 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 23:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 01:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.08 02:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 16:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
