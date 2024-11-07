- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1177
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|89K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.62 × 13
|
AdmiralsGroup-Live
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.80 × 90
|
Earnex-Trade
|4.37 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|7.04 × 68
|
XMGlobal-MT5 12
|14.00 × 1
Signal Detail:
Use " MSC ProMax EA MT5 " with config suitable for fund trading.
FXCE fund's investment account is currently: 10K $
Total loss commitment of 8%
Investor Recommend:
The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.
A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose
My signal work best with these brokers.
Contacts:
Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969
USD
USD
USD