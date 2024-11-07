SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MSC NCAD Fund Pro
Bui Huy Dat

MSC NCAD Fund Pro

Bui Huy Dat
0 recensioni
Affidabilità
109 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 13%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 177
Profit Trade:
944 (80.20%)
Loss Trade:
233 (19.80%)
Best Trade:
66.57 USD
Worst Trade:
-19.35 USD
Profitto lordo:
2 274.48 USD (167 938 pips)
Perdita lorda:
-1 067.25 USD (78 747 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (89.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.96 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
55.97%
Massimo carico di deposito:
14.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
29.63
Long Trade:
581 (49.36%)
Short Trade:
596 (50.64%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
2.41 USD
Perdita media:
-4.58 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-13.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.88 USD (3)
Crescita mensile:
0.28%
Previsione annuale:
3.43%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
40.75 USD (0.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.39% (39.56 USD)
Per equità:
4.34% (437.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 1177
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 89K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.57 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +89.96 USD
Massima perdita consecutiva: -13.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.62 × 13
AdmiralsGroup-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.80 × 90
Earnex-Trade
4.37 × 19
Ava-Real 1-MT5
7.04 × 68
XMGlobal-MT5 12
14.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Signal Detail:

Use " MSC ProMax EA MT5 " with config suitable for fund trading.

FXCE fund's investment account is currently: 10K $

Total loss commitment of 8%

Investor Recommend:

The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.

A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose


My signal work best with these brokers.

Contacts:

Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969

telegram:  https://t.me/TonyOnl


Non ci sono recensioni
2025.09.19 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 23:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 01:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.08 02:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 16:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MSC NCAD Fund Pro
30USD al mese
13%
0
0
USD
10K
USD
109
94%
1 177
80%
56%
2.13
1.03
USD
4%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.