SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MSC NCAD Fund Pro
Bui Huy Dat

MSC NCAD Fund Pro

Bui Huy Dat
0 avis
Fiabilité
109 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 13%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 177
Bénéfice trades:
944 (80.20%)
Perte trades:
233 (19.80%)
Meilleure transaction:
66.57 USD
Pire transaction:
-19.35 USD
Bénéfice brut:
2 274.48 USD (167 938 pips)
Perte brute:
-1 067.25 USD (78 747 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (89.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
89.96 USD (48)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
55.97%
Charge de dépôt maximale:
14.53%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
29.63
Longs trades:
581 (49.36%)
Courts trades:
596 (50.64%)
Facteur de profit:
2.13
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
2.41 USD
Perte moyenne:
-4.58 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-13.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.88 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.28%
Prévision annuelle:
3.43%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.28 USD
Maximal:
40.75 USD (0.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.39% (39.56 USD)
Par fonds propres:
4.34% (437.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 1177
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 89K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.57 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 48
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +89.96 USD
Perte consécutive maximale: -13.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.62 × 13
AdmiralsGroup-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.80 × 90
Earnex-Trade
4.37 × 19
Ava-Real 1-MT5
7.04 × 68
XMGlobal-MT5 12
14.00 × 1
Signal Detail:

Use " MSC ProMax EA MT5 " with config suitable for fund trading.

FXCE fund's investment account is currently: 10K $

Total loss commitment of 8%

Investor Recommend:

The signal is for long-term investment so you need to copy/invest for at least one to three months.

A holy grail doesn´t exist in trading....so....invest only money, which you can afford to lose


My signal work best with these brokers.

Contacts:

Feel free to contact me via WhatsApp: +84 988612969

telegram:  https://t.me/TonyOnl


Aucun avis
2025.09.19 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 23:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 01:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.08 02:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 16:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
