Bismar Maulani

Mesin Forex FBS

Bismar Maulani
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 178%
FBS-Real-6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
115 (74.67%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (25.32%)
En iyi işlem:
9 105.86 USD
En kötü işlem:
-8 891.76 USD
Brüt kâr:
81 583.09 USD (21 489 pips)
Brüt zarar:
-38 926.24 USD (17 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (20 149.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 149.23 USD (21)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
88.65%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
4.80
Alış işlemleri:
91 (59.09%)
Satış işlemleri:
63 (40.91%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
276.99 USD
Ortalama kâr:
709.42 USD
Ortalama zarar:
-998.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8 744.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 891.76 USD (1)
Aylık büyüme:
6.05%
Yıllık tahmin:
73.39%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
949.50 USD
Maksimum:
8 891.76 USD (85.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.74% (8 891.76 USD)
Varlığa göre:
46.55% (10 313.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 39
EURUSD 35
EURGBP 34
GBPUSD 26
USDCAD 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 19K
EURUSD 10K
EURGBP 6.3K
GBPUSD 4.2K
USDCAD 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
EURUSD 6.6K
EURGBP 2.5K
GBPUSD -1.9K
USDCAD -2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 105.86 USD
En kötü işlem: -8 892 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20 149.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 744.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 8
Axi-US05-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
JustForex-Live
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 16
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
FXCC-Live
0.00 × 2
246 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mesin Forex FBS
Ayda 30 USD
178%
0
0
USD
234K
USD
52
74%
154
74%
100%
2.09
276.99
USD
47%
1:100
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.