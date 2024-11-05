- Büyüme
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
115 (74.67%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (25.32%)
En iyi işlem:
9 105.86 USD
En kötü işlem:
-8 891.76 USD
Brüt kâr:
81 583.09 USD (21 489 pips)
Brüt zarar:
-38 926.24 USD (17 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (20 149.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 149.23 USD (21)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
88.65%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
4.80
Alış işlemleri:
91 (59.09%)
Satış işlemleri:
63 (40.91%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
276.99 USD
Ortalama kâr:
709.42 USD
Ortalama zarar:
-998.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8 744.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 891.76 USD (1)
Aylık büyüme:
6.05%
Yıllık tahmin:
73.39%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
949.50 USD
Maksimum:
8 891.76 USD (85.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.74% (8 891.76 USD)
Varlığa göre:
46.55% (10 313.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|39
|EURUSD
|35
|EURGBP
|34
|GBPUSD
|26
|USDCAD
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|19K
|EURUSD
|10K
|EURGBP
|6.3K
|GBPUSD
|4.2K
|USDCAD
|3.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|EURUSD
|6.6K
|EURGBP
|2.5K
|GBPUSD
|-1.9K
|USDCAD
|-2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 105.86 USD
En kötü işlem: -8 892 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20 149.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 744.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 8
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 16
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
178%
0
0
USD
USD
234K
USD
USD
52
74%
154
74%
100%
2.09
276.99
USD
USD
47%
1:100