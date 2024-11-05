SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mesin Forex FBS
Bismar Maulani

Mesin Forex FBS

Bismar Maulani
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 178%
FBS-Real-6
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
154
Bénéfice trades:
115 (74.67%)
Perte trades:
39 (25.32%)
Meilleure transaction:
9 105.86 USD
Pire transaction:
-8 891.76 USD
Bénéfice brut:
81 583.09 USD (21 489 pips)
Perte brute:
-38 926.24 USD (17 019 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (20 149.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20 149.23 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
88.65%
Dernier trade:
50 il y a des minutes
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
4.80
Longs trades:
91 (59.09%)
Courts trades:
63 (40.91%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
276.99 USD
Bénéfice moyen:
709.42 USD
Perte moyenne:
-998.11 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-8 744.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 891.76 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.05%
Prévision annuelle:
73.39%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
949.50 USD
Maximal:
8 891.76 USD (85.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.74% (8 891.76 USD)
Par fonds propres:
46.55% (10 313.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 39
EURUSD 35
EURGBP 34
GBPUSD 26
USDCAD 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 19K
EURUSD 10K
EURGBP 6.3K
GBPUSD 4.2K
USDCAD 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
EURUSD 6.6K
EURGBP 2.5K
GBPUSD -1.9K
USDCAD -2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 105.86 USD
Pire transaction: -8 892 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +20 149.23 USD
Perte consécutive maximale: -8 744.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 8
Axi-US05-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
JustForex-Live
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 16
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
FXCC-Live
0.00 × 2
246 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.09.23 17:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.11 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.02 03:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 08:50
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mesin Forex FBS
30 USD par mois
178%
0
0
USD
234K
USD
52
74%
154
74%
100%
2.09
276.99
USD
47%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.