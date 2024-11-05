SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mesin Forex FBS
Bismar Maulani

Mesin Forex FBS

Bismar Maulani
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 178%
FBS-Real-6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
115 (74.67%)
Loss Trade:
39 (25.32%)
Best Trade:
9 105.86 USD
Worst Trade:
-8 891.76 USD
Profitto lordo:
81 583.09 USD (21 489 pips)
Perdita lorda:
-38 926.24 USD (17 019 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (20 149.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 149.23 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
88.65%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
4.80
Long Trade:
91 (59.09%)
Short Trade:
63 (40.91%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
276.99 USD
Profitto medio:
709.42 USD
Perdita media:
-998.11 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8 744.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 891.76 USD (1)
Crescita mensile:
6.05%
Previsione annuale:
73.39%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
949.50 USD
Massimale:
8 891.76 USD (85.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.74% (8 891.76 USD)
Per equità:
46.55% (10 313.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 39
EURUSD 35
EURGBP 34
GBPUSD 26
USDCAD 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 19K
EURUSD 10K
EURGBP 6.3K
GBPUSD 4.2K
USDCAD 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
EURUSD 6.6K
EURGBP 2.5K
GBPUSD -1.9K
USDCAD -2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 105.86 USD
Worst Trade: -8 892 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20 149.23 USD
Massima perdita consecutiva: -8 744.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 8
Axi-US05-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
JustForex-Live
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 16
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
FXCC-Live
0.00 × 2
246 più
Non ci sono recensioni
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.