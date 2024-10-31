- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
200 (88.49%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (11.50%)
En iyi işlem:
138.92 USD
En kötü işlem:
-303.00 USD
Brüt kâr:
2 694.23 USD (23 784 pips)
Brüt zarar:
-1 792.68 USD (15 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (276.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
276.53 USD (21)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
0.03%
Maks. mevduat yükü:
56.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
123 (54.42%)
Satış işlemleri:
103 (45.58%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
3.99 USD
Ortalama kâr:
13.47 USD
Ortalama zarar:
-68.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-363.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-363.60 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.58%
Yıllık tahmin:
-19.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.98 USD
Maksimum:
444.19 USD (21.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.59% (444.19 USD)
Varlığa göre:
13.19% (263.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|225
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|907
|BTCUSD
|-5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|2.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +138.92 USD
En kötü işlem: -303 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +276.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -363.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tradeview-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.33 × 6
|
Tradeview-Live
|3.81 × 886
|
ICMarkets-Live09
|5.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|7.83 × 6
|
ForexChief-Classic
|14.77 × 22
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|15.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
90%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
47
100%
226
88%
0%
1.50
3.99
USD
USD
22%
1:200