Jaroslav Rajcher

Gold Signal

Jaroslav Rajcher
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 90%
Tradeview-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
200 (88.49%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (11.50%)
En iyi işlem:
138.92 USD
En kötü işlem:
-303.00 USD
Brüt kâr:
2 694.23 USD (23 784 pips)
Brüt zarar:
-1 792.68 USD (15 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (276.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
276.53 USD (21)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
0.03%
Maks. mevduat yükü:
56.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
123 (54.42%)
Satış işlemleri:
103 (45.58%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
3.99 USD
Ortalama kâr:
13.47 USD
Ortalama zarar:
-68.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-363.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-363.60 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.58%
Yıllık tahmin:
-19.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.98 USD
Maksimum:
444.19 USD (21.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.59% (444.19 USD)
Varlığa göre:
13.19% (263.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 225
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 907
BTCUSD -5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
BTCUSD 2.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +138.92 USD
En kötü işlem: -303 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +276.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -363.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tradeview-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 12
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.33 × 6
Tradeview-Live
3.81 × 886
ICMarkets-Live09
5.00 × 1
XMGlobal-Real 28
7.83 × 6
ForexChief-Classic
14.77 × 22
ForexClub-MT4 Real 2 Server
15.67 × 3
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.61% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.74% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 13:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.01.28 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 14:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 17:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.17 19:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.04 17:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.11.13 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.13 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.04 16:12
Share of trading days is too low
2024.11.04 16:12
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.04 16:12
High risk of negative slippage when copying deals
2024.10.31 17:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 17:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 17:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.