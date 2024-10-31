Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tradeview-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 1 ICMarkets-Live15 0.00 × 12 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 Ava-Real 3 0.33 × 6 Tradeview-Live 3.81 × 886 ICMarkets-Live09 5.00 × 1 XMGlobal-Real 28 7.83 × 6 ForexChief-Classic 14.77 × 22 ForexClub-MT4 Real 2 Server 15.67 × 3 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou