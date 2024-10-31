SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Signal
Jaroslav Rajcher

Gold Signal

Jaroslav Rajcher
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 89%
Tradeview-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
225
Bénéfice trades:
199 (88.44%)
Perte trades:
26 (11.56%)
Meilleure transaction:
138.92 USD
Pire transaction:
-303.00 USD
Bénéfice brut:
2 677.95 USD (23 631 pips)
Perte brute:
-1 792.68 USD (15 163 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (276.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
276.53 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
0.03%
Charge de dépôt maximale:
56.75%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
1.99
Longs trades:
122 (54.22%)
Courts trades:
103 (45.78%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
3.93 USD
Bénéfice moyen:
13.46 USD
Perte moyenne:
-68.95 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-363.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-363.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
-4.84%
Prévision annuelle:
-58.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.98 USD
Maximal:
444.19 USD (21.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.59% (444.19 USD)
Par fonds propres:
13.19% (263.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 224
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 890
BTCUSD -5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
BTCUSD 2.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +138.92 USD
Pire transaction: -303 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +276.53 USD
Perte consécutive maximale: -363.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tradeview-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 12
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.33 × 6
Tradeview-Live
3.81 × 886
ICMarkets-Live09
5.00 × 1
XMGlobal-Real 28
7.83 × 6
ForexChief-Classic
14.77 × 22
ForexClub-MT4 Real 2 Server
15.67 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.61% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.74% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 13:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.01.28 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 14:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 17:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.17 19:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.04 17:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.11.13 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.13 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.04 16:12
Share of trading days is too low
2024.11.04 16:12
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.04 16:12
High risk of negative slippage when copying deals
2024.10.31 17:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 17:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 17:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Signal
999 USD par mois
89%
0
0
USD
1.9K
USD
47
100%
225
88%
0%
1.49
3.93
USD
22%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.