Trade:
226
Profit Trade:
200 (88.49%)
Loss Trade:
26 (11.50%)
Best Trade:
138.92 USD
Worst Trade:
-303.00 USD
Profitto lordo:
2 694.23 USD (23 784 pips)
Perdita lorda:
-1 792.68 USD (15 163 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (276.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
276.53 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.03%
Massimo carico di deposito:
56.75%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
123 (54.42%)
Short Trade:
103 (45.58%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
3.99 USD
Profitto medio:
13.47 USD
Perdita media:
-68.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-363.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-363.60 USD (2)
Crescita mensile:
-0.99%
Previsione annuale:
-11.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.98 USD
Massimale:
444.19 USD (21.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.59% (444.19 USD)
Per equità:
13.19% (263.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|225
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|907
|BTCUSD
|-5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|2.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +138.92 USD
Worst Trade: -303 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +276.53 USD
Massima perdita consecutiva: -363.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.33 × 6
|
Tradeview-Live
|3.81 × 886
|
ICMarkets-Live09
|5.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|7.83 × 6
|
ForexChief-Classic
|14.77 × 22
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|15.67 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
90%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
47
100%
226
88%
0%
1.50
3.99
USD
USD
22%
1:200