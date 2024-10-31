SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Signal
Jaroslav Rajcher

Gold Signal

Jaroslav Rajcher
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 90%
Tradeview-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
226
Profit Trade:
200 (88.49%)
Loss Trade:
26 (11.50%)
Best Trade:
138.92 USD
Worst Trade:
-303.00 USD
Profitto lordo:
2 694.23 USD (23 784 pips)
Perdita lorda:
-1 792.68 USD (15 163 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (276.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
276.53 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.03%
Massimo carico di deposito:
56.75%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
123 (54.42%)
Short Trade:
103 (45.58%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
3.99 USD
Profitto medio:
13.47 USD
Perdita media:
-68.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-363.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-363.60 USD (2)
Crescita mensile:
-0.99%
Previsione annuale:
-11.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.98 USD
Massimale:
444.19 USD (21.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.59% (444.19 USD)
Per equità:
13.19% (263.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 225
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 907
BTCUSD -5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
BTCUSD 2.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +138.92 USD
Worst Trade: -303 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +276.53 USD
Massima perdita consecutiva: -363.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 12
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.33 × 6
Tradeview-Live
3.81 × 886
ICMarkets-Live09
5.00 × 1
XMGlobal-Real 28
7.83 × 6
ForexChief-Classic
14.77 × 22
ForexClub-MT4 Real 2 Server
15.67 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.61% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.74% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 13:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.01.28 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 14:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 17:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.17 19:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.04 17:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.11.13 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.13 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.04 16:12
Share of trading days is too low
2024.11.04 16:12
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.04 16:12
High risk of negative slippage when copying deals
2024.10.31 17:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 17:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 17:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Signal
999USD al mese
90%
0
0
USD
1.9K
USD
47
100%
226
88%
0%
1.50
3.99
USD
22%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.