- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
549
Kârla kapanan işlemler:
200 (36.42%)
Zararla kapanan işlemler:
349 (63.57%)
En iyi işlem:
1 974.61 USD
En kötü işlem:
-368.41 USD
Brüt kâr:
43 287.44 USD (4 119 459 pips)
Brüt zarar:
-38 636.73 USD (3 780 522 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (4 835.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 835.06 USD (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
87.97%
Maks. mevduat yükü:
9.07%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
308 (56.10%)
Satış işlemleri:
241 (43.90%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
8.47 USD
Ortalama kâr:
216.44 USD
Ortalama zarar:
-110.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 007.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 007.57 USD (18)
Aylık büyüme:
-19.24%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 493.17 USD
Maksimum:
4 859.93 USD (25.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.12% (4 859.93 USD)
Varlığa göre:
4.52% (400.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|JP225
|63
|US30
|63
|GBPUSD
|62
|XTIUSD
|60
|XAUUSD
|56
|XBRUSD
|53
|USDJPY
|52
|GBPJPY
|49
|HK50
|49
|DE40
|42
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|JP225
|-372
|US30
|-693
|GBPUSD
|-1.3K
|XTIUSD
|-108
|XAUUSD
|1.6K
|XBRUSD
|1K
|USDJPY
|311
|GBPJPY
|349
|HK50
|1.1K
|DE40
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|JP225
|-111K
|US30
|12K
|GBPUSD
|-3.9K
|XTIUSD
|-318
|XAUUSD
|29K
|XBRUSD
|669
|USDJPY
|3.9K
|GBPJPY
|8K
|HK50
|119K
|DE40
|294K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 974.61 USD
En kötü işlem: -368 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +4 835.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 007.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live22
|0.17 × 499
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.18 × 17
|
VantageInternational-Live 22
|0.33 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.34 × 140
|
FxPro.com-Real08
|0.40 × 10
|
FusionMarkets-Live 2
|0.40 × 47
|
RoboForex-ECN
|0.42 × 165
|
Tickmill-Live10
|0.45 × 38
|
ICTrading-Live29
|0.45 × 744
|
ICMarketsSC-Live16
|0.47 × 128
|
ICMarketsSC-Live24
|0.52 × 2721
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.73 × 202
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 345
|
DooFintech-Live 5
|1.17 × 41
|
Exness-Real7
|1.29 × 80
|
ICMarketsSC-Live10
|1.38 × 88
|
VantageInternational-Live 9
|1.41 × 461
