Xiao Xing Shang

TT777

Xiao Xing Shang
0 inceleme
Güvenilirlik
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 32%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
549
Kârla kapanan işlemler:
200 (36.42%)
Zararla kapanan işlemler:
349 (63.57%)
En iyi işlem:
1 974.61 USD
En kötü işlem:
-368.41 USD
Brüt kâr:
43 287.44 USD (4 119 459 pips)
Brüt zarar:
-38 636.73 USD (3 780 522 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (4 835.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 835.06 USD (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
87.97%
Maks. mevduat yükü:
9.07%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
308 (56.10%)
Satış işlemleri:
241 (43.90%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
8.47 USD
Ortalama kâr:
216.44 USD
Ortalama zarar:
-110.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 007.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 007.57 USD (18)
Aylık büyüme:
-19.24%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 493.17 USD
Maksimum:
4 859.93 USD (25.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.12% (4 859.93 USD)
Varlığa göre:
4.52% (400.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JP225 63
US30 63
GBPUSD 62
XTIUSD 60
XAUUSD 56
XBRUSD 53
USDJPY 52
GBPJPY 49
HK50 49
DE40 42
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JP225 -372
US30 -693
GBPUSD -1.3K
XTIUSD -108
XAUUSD 1.6K
XBRUSD 1K
USDJPY 311
GBPJPY 349
HK50 1.1K
DE40 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JP225 -111K
US30 12K
GBPUSD -3.9K
XTIUSD -318
XAUUSD 29K
XBRUSD 669
USDJPY 3.9K
GBPJPY 8K
HK50 119K
DE40 294K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 974.61 USD
En kötü işlem: -368 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +4 835.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 007.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
VTMarkets-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live22
0.17 × 499
EGlobalTrade-Classic3
0.18 × 17
VantageInternational-Live 22
0.33 × 3
OxSecurities-Live
0.34 × 140
FxPro.com-Real08
0.40 × 10
FusionMarkets-Live 2
0.40 × 47
RoboForex-ECN
0.42 × 165
Tickmill-Live10
0.45 × 38
ICTrading-Live29
0.45 × 744
ICMarketsSC-Live16
0.47 × 128
ICMarketsSC-Live24
0.52 × 2721
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.73 × 202
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 345
DooFintech-Live 5
1.17 × 41
Exness-Real7
1.29 × 80
ICMarketsSC-Live10
1.38 × 88
VantageInternational-Live 9
1.41 × 461
76 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.19 10:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.04 11:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 02:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 09:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 23:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 16:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.20 19:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.18 02:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 07:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 14:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
