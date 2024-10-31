SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TT777
Xiao Xing Shang

TT777

Xiao Xing Shang
0 recensioni
Affidabilità
73 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 32%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
549
Profit Trade:
200 (36.42%)
Loss Trade:
349 (63.57%)
Best Trade:
1 974.61 USD
Worst Trade:
-368.41 USD
Profitto lordo:
43 287.44 USD (4 119 459 pips)
Perdita lorda:
-38 636.73 USD (3 780 522 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (4 835.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 835.06 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
87.97%
Massimo carico di deposito:
9.07%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
308 (56.10%)
Short Trade:
241 (43.90%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
8.47 USD
Profitto medio:
216.44 USD
Perdita media:
-110.71 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-2 007.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 007.57 USD (18)
Crescita mensile:
-19.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 493.17 USD
Massimale:
4 859.93 USD (25.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.12% (4 859.93 USD)
Per equità:
4.52% (400.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225 63
US30 63
GBPUSD 62
XTIUSD 60
XAUUSD 56
XBRUSD 53
USDJPY 52
GBPJPY 49
HK50 49
DE40 42
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225 -372
US30 -693
GBPUSD -1.3K
XTIUSD -108
XAUUSD 1.6K
XBRUSD 1K
USDJPY 311
GBPJPY 349
HK50 1.1K
DE40 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225 -111K
US30 12K
GBPUSD -3.9K
XTIUSD -318
XAUUSD 29K
XBRUSD 669
USDJPY 3.9K
GBPJPY 8K
HK50 119K
DE40 294K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 974.61 USD
Worst Trade: -368 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +4 835.06 USD
Massima perdita consecutiva: -2 007.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
VTMarkets-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live22
0.17 × 499
EGlobalTrade-Classic3
0.18 × 17
VantageInternational-Live 22
0.33 × 3
OxSecurities-Live
0.34 × 140
FxPro.com-Real08
0.40 × 10
FusionMarkets-Live 2
0.40 × 47
RoboForex-ECN
0.42 × 165
Tickmill-Live10
0.45 × 38
ICTrading-Live29
0.45 × 744
ICMarketsSC-Live16
0.47 × 128
ICMarketsSC-Live24
0.52 × 2721
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.73 × 202
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 345
DooFintech-Live 5
1.17 × 41
Exness-Real7
1.29 × 80
ICMarketsSC-Live10
1.38 × 88
VantageInternational-Live 9
1.41 × 461
76 più
2025.06.19 10:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.04 11:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 02:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 09:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 23:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 16:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.20 19:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.18 02:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 07:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 14:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
Copia

