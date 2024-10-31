- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
549
Profit Trade:
200 (36.42%)
Loss Trade:
349 (63.57%)
Best Trade:
1 974.61 USD
Worst Trade:
-368.41 USD
Profitto lordo:
43 287.44 USD (4 119 459 pips)
Perdita lorda:
-38 636.73 USD (3 780 522 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (4 835.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 835.06 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
87.97%
Massimo carico di deposito:
9.07%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
308 (56.10%)
Short Trade:
241 (43.90%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
8.47 USD
Profitto medio:
216.44 USD
Perdita media:
-110.71 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-2 007.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 007.57 USD (18)
Crescita mensile:
-19.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 493.17 USD
Massimale:
4 859.93 USD (25.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.12% (4 859.93 USD)
Per equità:
4.52% (400.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|JP225
|63
|US30
|63
|GBPUSD
|62
|XTIUSD
|60
|XAUUSD
|56
|XBRUSD
|53
|USDJPY
|52
|GBPJPY
|49
|HK50
|49
|DE40
|42
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|JP225
|-372
|US30
|-693
|GBPUSD
|-1.3K
|XTIUSD
|-108
|XAUUSD
|1.6K
|XBRUSD
|1K
|USDJPY
|311
|GBPJPY
|349
|HK50
|1.1K
|DE40
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|JP225
|-111K
|US30
|12K
|GBPUSD
|-3.9K
|XTIUSD
|-318
|XAUUSD
|29K
|XBRUSD
|669
|USDJPY
|3.9K
|GBPJPY
|8K
|HK50
|119K
|DE40
|294K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 974.61 USD
Worst Trade: -368 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +4 835.06 USD
Massima perdita consecutiva: -2 007.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live22
|0.17 × 499
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.18 × 17
|
VantageInternational-Live 22
|0.33 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.34 × 140
|
FxPro.com-Real08
|0.40 × 10
|
FusionMarkets-Live 2
|0.40 × 47
|
RoboForex-ECN
|0.42 × 165
|
Tickmill-Live10
|0.45 × 38
|
ICTrading-Live29
|0.45 × 744
|
ICMarketsSC-Live16
|0.47 × 128
|
ICMarketsSC-Live24
|0.52 × 2721
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.73 × 202
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 345
|
DooFintech-Live 5
|1.17 × 41
|
Exness-Real7
|1.29 × 80
|
ICMarketsSC-Live10
|1.38 × 88
|
VantageInternational-Live 9
|1.41 × 461
