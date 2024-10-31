SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TT777
Xiao Xing Shang

TT777

Xiao Xing Shang
0 avis
Fiabilité
73 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 32%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
549
Bénéfice trades:
200 (36.42%)
Perte trades:
349 (63.57%)
Meilleure transaction:
1 974.61 USD
Pire transaction:
-368.41 USD
Bénéfice brut:
43 287.44 USD (4 119 459 pips)
Perte brute:
-38 636.73 USD (3 780 522 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (4 835.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 835.06 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
87.97%
Charge de dépôt maximale:
9.07%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.96
Longs trades:
308 (56.10%)
Courts trades:
241 (43.90%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
8.47 USD
Bénéfice moyen:
216.44 USD
Perte moyenne:
-110.71 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-2 007.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 007.57 USD (18)
Croissance mensuelle:
-19.24%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 493.17 USD
Maximal:
4 859.93 USD (25.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.12% (4 859.93 USD)
Par fonds propres:
4.52% (400.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
JP225 63
US30 63
GBPUSD 62
XTIUSD 60
XAUUSD 56
XBRUSD 53
USDJPY 52
GBPJPY 49
HK50 49
DE40 42
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
JP225 -372
US30 -693
GBPUSD -1.3K
XTIUSD -108
XAUUSD 1.6K
XBRUSD 1K
USDJPY 311
GBPJPY 349
HK50 1.1K
DE40 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
JP225 -111K
US30 12K
GBPUSD -3.9K
XTIUSD -318
XAUUSD 29K
XBRUSD 669
USDJPY 3.9K
GBPJPY 8K
HK50 119K
DE40 294K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 974.61 USD
Pire transaction: -368 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +4 835.06 USD
Perte consécutive maximale: -2 007.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
VTMarkets-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live22
0.17 × 499
EGlobalTrade-Classic3
0.18 × 17
VantageInternational-Live 22
0.33 × 3
OxSecurities-Live
0.34 × 140
FxPro.com-Real08
0.40 × 10
FusionMarkets-Live 2
0.40 × 47
RoboForex-ECN
0.42 × 165
Tickmill-Live10
0.45 × 38
ICTrading-Live29
0.45 × 744
ICMarketsSC-Live16
0.47 × 128
ICMarketsSC-Live24
0.52 × 2721
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.73 × 202
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 345
DooFintech-Live 5
1.17 × 41
Exness-Real7
1.29 × 80
ICMarketsSC-Live10
1.38 × 88
VantageInternational-Live 9
1.41 × 461
76 plus...
Aucun avis
2025.06.19 10:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.04 11:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 02:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 09:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 23:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 16:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.20 19:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.18 02:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 07:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.31 14:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.