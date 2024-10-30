- Büyüme
İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
157 (44.98%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (55.01%)
En iyi işlem:
455.65 EUR
En kötü işlem:
-144.76 EUR
Brüt kâr:
13 498.92 EUR (25 099 217 pips)
Brüt zarar:
-11 481.26 EUR (22 058 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 427.40 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 427.40 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
40.07%
Maks. mevduat yükü:
1.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
204 (58.45%)
Satış işlemleri:
145 (41.55%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
5.78 EUR
Ortalama kâr:
85.98 EUR
Ortalama zarar:
-59.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 745.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 745.67 EUR (20)
Aylık büyüme:
2.84%
Yıllık tahmin:
34.43%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
356.53 EUR
Maksimum:
2 002.83 EUR (9.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.71% (2 002.83 EUR)
Varlığa göre:
2.14% (365.30 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|271
|ETHUSD
|78
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.4K
|ETHUSD
|920
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|3M
|ETHUSD
|104K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +455.65 EUR
En kötü işlem: -145 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +1 427.40 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 745.67 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
BTC and ETH trading 100% automated
