Rodrigo Arana Garcia

Bitcoin BTC Ethereum ETH Crypto Trading

Rodrigo Arana Garcia
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
1 / 6.8K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 13%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
157 (44.98%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (55.01%)
En iyi işlem:
455.65 EUR
En kötü işlem:
-144.76 EUR
Brüt kâr:
13 498.92 EUR (25 099 217 pips)
Brüt zarar:
-11 481.26 EUR (22 058 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 427.40 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 427.40 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
40.07%
Maks. mevduat yükü:
1.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
204 (58.45%)
Satış işlemleri:
145 (41.55%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
5.78 EUR
Ortalama kâr:
85.98 EUR
Ortalama zarar:
-59.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 745.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 745.67 EUR (20)
Aylık büyüme:
2.84%
Yıllık tahmin:
34.43%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
356.53 EUR
Maksimum:
2 002.83 EUR (9.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.71% (2 002.83 EUR)
Varlığa göre:
2.14% (365.30 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 271
ETHUSD 78
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.4K
ETHUSD 920
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3M
ETHUSD 104K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +455.65 EUR
En kötü işlem: -145 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +1 427.40 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 745.67 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

BTC and ETH trading 100% automated
İnceleme yok
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
