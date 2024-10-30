- Crescita
Trade:
349
Profit Trade:
157 (44.98%)
Loss Trade:
192 (55.01%)
Best Trade:
455.65 EUR
Worst Trade:
-144.76 EUR
Profitto lordo:
13 498.92 EUR (25 099 217 pips)
Perdita lorda:
-11 481.26 EUR (22 058 857 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 427.40 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 427.40 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
40.07%
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
204 (58.45%)
Short Trade:
145 (41.55%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
5.78 EUR
Profitto medio:
85.98 EUR
Perdita media:
-59.80 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-1 745.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 745.67 EUR (20)
Crescita mensile:
2.84%
Previsione annuale:
34.43%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
356.53 EUR
Massimale:
2 002.83 EUR (9.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.71% (2 002.83 EUR)
Per equità:
2.14% (365.30 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|271
|ETHUSD
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.4K
|ETHUSD
|920
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|3M
|ETHUSD
|104K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +455.65 EUR
Worst Trade: -145 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +1 427.40 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 745.67 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
BTC and ETH trading 100% automated
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
17K
EUR
EUR
48
99%
349
44%
40%
1.17
5.78
EUR
EUR
12%
1:500