SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Bitcoin BTC Ethereum ETH Crypto Trading
Rodrigo Arana Garcia

Bitcoin BTC Ethereum ETH Crypto Trading

Rodrigo Arana Garcia
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 13%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
349
Profit Trade:
157 (44.98%)
Loss Trade:
192 (55.01%)
Best Trade:
455.65 EUR
Worst Trade:
-144.76 EUR
Profitto lordo:
13 498.92 EUR (25 099 217 pips)
Perdita lorda:
-11 481.26 EUR (22 058 857 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 427.40 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 427.40 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
40.07%
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
204 (58.45%)
Short Trade:
145 (41.55%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
5.78 EUR
Profitto medio:
85.98 EUR
Perdita media:
-59.80 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-1 745.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 745.67 EUR (20)
Crescita mensile:
2.84%
Previsione annuale:
34.43%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
356.53 EUR
Massimale:
2 002.83 EUR (9.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.71% (2 002.83 EUR)
Per equità:
2.14% (365.30 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 271
ETHUSD 78
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.4K
ETHUSD 920
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 3M
ETHUSD 104K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +455.65 EUR
Worst Trade: -145 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +1 427.40 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 745.67 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

BTC and ETH trading 100% automated
Non ci sono recensioni
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bitcoin BTC Ethereum ETH Crypto Trading
30USD al mese
13%
0
0
USD
17K
EUR
48
99%
349
44%
40%
1.17
5.78
EUR
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.