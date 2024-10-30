SignauxSections
Rodrigo Arana Garcia

Bitcoin BTC Ethereum ETH Crypto Trading

Rodrigo Arana Garcia
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 13%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
348
Bénéfice trades:
157 (45.11%)
Perte trades:
191 (54.89%)
Meilleure transaction:
455.65 EUR
Pire transaction:
-144.76 EUR
Bénéfice brut:
13 498.92 EUR (25 099 217 pips)
Perte brute:
-11 452.70 EUR (21 992 107 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 427.40 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 427.40 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
40.07%
Charge de dépôt maximale:
1.12%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
204 (58.62%)
Courts trades:
144 (41.38%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
5.88 EUR
Bénéfice moyen:
85.98 EUR
Perte moyenne:
-59.96 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-1 745.67 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 745.67 EUR (20)
Croissance mensuelle:
3.01%
Prévision annuelle:
36.47%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
356.53 EUR
Maximal:
2 002.83 EUR (9.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.71% (2 002.83 EUR)
Par fonds propres:
2.14% (365.30 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 270
ETHUSD 78
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.4K
ETHUSD 920
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 3.1M
ETHUSD 104K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +455.65 EUR
Pire transaction: -145 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +1 427.40 EUR
Perte consécutive maximale: -1 745.67 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

BTC and ETH trading 100% automated
Aucun avis
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
