Songkiet Manoharn

SIERRA FIFE

Songkiet Manoharn
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 28%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
628
Kârla kapanan işlemler:
614 (97.77%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (2.23%)
En iyi işlem:
36.44 USD
En kötü işlem:
-31.95 USD
Brüt kâr:
604.16 USD (55 538 pips)
Brüt zarar:
-91.93 USD (8 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
336 (267.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.66 USD (336)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
94.80%
Maks. mevduat yükü:
1.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
16.03
Alış işlemleri:
608 (96.82%)
Satış işlemleri:
20 (3.18%)
Kâr faktörü:
6.57
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
0.98 USD
Ortalama zarar:
-6.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-26.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.95 USD (1)
Aylık büyüme:
0.61%
Yıllık tahmin:
8.07%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
31.95 USD (3.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.46% (28.00 USD)
Varlığa göre:
24.57% (207.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 600
GOLD 28
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 479
GOLD 33
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 45K
GOLD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.44 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 336
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +267.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.31 USD

İnceleme yok
2025.06.29 22:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 20:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 04:36
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.04 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.01.07 13:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 22:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 12:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.31 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.29 19:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.10.29 19:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.29 19:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
