SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SIERRA FIFE
Songkiet Manoharn

SIERRA FIFE

Songkiet Manoharn
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 28%
XMGlobal-MT5 4
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
627
Bénéfice trades:
613 (97.76%)
Perte trades:
14 (2.23%)
Meilleure transaction:
36.44 USD
Pire transaction:
-31.95 USD
Bénéfice brut:
603.64 USD (55 487 pips)
Perte brute:
-91.93 USD (8 765 pips)
Gains consécutifs maximales:
335 (267.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
267.14 USD (335)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
94.80%
Charge de dépôt maximale:
1.55%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
16.02
Longs trades:
607 (96.81%)
Courts trades:
20 (3.19%)
Facteur de profit:
6.57
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
0.98 USD
Perte moyenne:
-6.57 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-26.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.95 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.65%
Prévision annuelle:
7.85%
Algo trading:
48%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
31.95 USD (3.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.46% (28.00 USD)
Par fonds propres:
24.57% (207.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
OILCash 599
GOLD 28
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
OILCash 478
GOLD 33
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
OILCash 45K
GOLD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.44 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 335
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +267.14 USD
Perte consécutive maximale: -26.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.06.29 22:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 20:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 04:36
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.04 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.01.07 13:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 22:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 12:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.31 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.29 19:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.10.29 19:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.29 19:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SIERRA FIFE
50 USD par mois
28%
0
0
USD
2.9K
USD
48
48%
627
97%
95%
6.56
0.82
USD
25%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.