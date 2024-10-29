SegnaliSezioni
Songkiet Manoharn

SIERRA FIFE

Songkiet Manoharn
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 28%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
628
Profit Trade:
614 (97.77%)
Loss Trade:
14 (2.23%)
Best Trade:
36.44 USD
Worst Trade:
-31.95 USD
Profitto lordo:
604.16 USD (55 538 pips)
Perdita lorda:
-91.93 USD (8 765 pips)
Vincite massime consecutive:
336 (267.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.66 USD (336)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
94.80%
Massimo carico di deposito:
1.55%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
16.03
Long Trade:
608 (96.82%)
Short Trade:
20 (3.18%)
Fattore di profitto:
6.57
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-6.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.95 USD (1)
Crescita mensile:
0.65%
Previsione annuale:
8.07%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.95 USD (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.46% (28.00 USD)
Per equità:
24.57% (207.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILCash 600
GOLD 28
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILCash 479
GOLD 33
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILCash 45K
GOLD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.44 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 336
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +267.66 USD
Massima perdita consecutiva: -26.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.29 22:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 20:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 04:36
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.04 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.01.07 13:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.03 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 22:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 12:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.31 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.29 19:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.10.29 19:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.29 19:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.