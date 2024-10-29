SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Cuan KH
Andri Yanto

Cuan KH

Andri Yanto
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 263%
FBS-Real-9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
359
Kârla kapanan işlemler:
325 (90.52%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (9.47%)
En iyi işlem:
137.00 USD
En kötü işlem:
-49.05 USD
Brüt kâr:
3 116.22 USD (214 418 pips)
Brüt zarar:
-652.16 USD (53 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (359.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
586.63 USD (63)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
41.83%
Maks. mevduat yükü:
89.47%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
20.30
Alış işlemleri:
359 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.78
Beklenen getiri:
6.86 USD
Ortalama kâr:
9.59 USD
Ortalama zarar:
-19.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-100.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-121.41 USD (4)
Aylık büyüme:
7.56%
Yıllık tahmin:
91.73%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.66 USD
Maksimum:
121.41 USD (7.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.16% (121.41 USD)
Varlığa göre:
57.15% (874.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 253
XAGUSD 106
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
XAGUSD 901
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 143K
XAGUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +137.00 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +359.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.22 × 37
Exness-Real30
0.38 × 8
ECMarkets-Live02
0.57 × 7
NordFX-Real2
1.29 × 7
VantageInternational-Live 8
1.50 × 14
31 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 02:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 23:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.20 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.02 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 15:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.08 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 12:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 09:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 16:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cuan KH
Ayda 100 USD
263%
0
0
USD
2.4K
USD
48
93%
359
90%
42%
4.77
6.86
USD
57%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.