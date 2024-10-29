- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
359
Kârla kapanan işlemler:
325 (90.52%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (9.47%)
En iyi işlem:
137.00 USD
En kötü işlem:
-49.05 USD
Brüt kâr:
3 116.22 USD (214 418 pips)
Brüt zarar:
-652.16 USD (53 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (359.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
586.63 USD (63)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
41.83%
Maks. mevduat yükü:
89.47%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
20.30
Alış işlemleri:
359 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.78
Beklenen getiri:
6.86 USD
Ortalama kâr:
9.59 USD
Ortalama zarar:
-19.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-100.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-121.41 USD (4)
Aylık büyüme:
7.56%
Yıllık tahmin:
91.73%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.66 USD
Maksimum:
121.41 USD (7.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.16% (121.41 USD)
Varlığa göre:
57.15% (874.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|XAGUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|XAGUSD
|901
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|143K
|XAGUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +137.00 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +359.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.22 × 37
|
Exness-Real30
|0.38 × 8
|
ECMarkets-Live02
|0.57 × 7
|
NordFX-Real2
|1.29 × 7
|
VantageInternational-Live 8
|1.50 × 14
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
263%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
48
93%
359
90%
42%
4.77
6.86
USD
USD
57%
1:500