- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
359
Profit Trade:
325 (90.52%)
Loss Trade:
34 (9.47%)
Best Trade:
137.00 USD
Worst Trade:
-49.05 USD
Profitto lordo:
3 116.22 USD (214 418 pips)
Perdita lorda:
-652.16 USD (53 805 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (359.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
586.63 USD (63)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
41.83%
Massimo carico di deposito:
89.47%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
20.30
Long Trade:
359 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.78
Profitto previsto:
6.86 USD
Profitto medio:
9.59 USD
Perdita media:
-19.18 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-100.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.41 USD (4)
Crescita mensile:
7.56%
Previsione annuale:
91.73%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.66 USD
Massimale:
121.41 USD (7.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.16% (121.41 USD)
Per equità:
57.15% (874.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|XAGUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|XAGUSD
|901
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|143K
|XAGUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +137.00 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +359.12 USD
Massima perdita consecutiva: -100.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.22 × 37
|
Exness-Real30
|0.38 × 8
|
ECMarkets-Live02
|0.57 × 7
|
NordFX-Real2
|1.29 × 7
|
VantageInternational-Live 8
|1.50 × 14
