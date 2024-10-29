SignauxSections
Andri Yanto

Cuan KH

Andri Yanto
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 263%
FBS-Real-9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
359
Bénéfice trades:
325 (90.52%)
Perte trades:
34 (9.47%)
Meilleure transaction:
137.00 USD
Pire transaction:
-49.05 USD
Bénéfice brut:
3 116.22 USD (214 418 pips)
Perte brute:
-652.16 USD (53 805 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (359.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
586.63 USD (63)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
41.83%
Charge de dépôt maximale:
89.47%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
20.30
Longs trades:
359 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.78
Rendement attendu:
6.86 USD
Bénéfice moyen:
9.59 USD
Perte moyenne:
-19.18 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-100.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-121.41 USD (4)
Croissance mensuelle:
7.56%
Prévision annuelle:
91.73%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
70.66 USD
Maximal:
121.41 USD (7.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.16% (121.41 USD)
Par fonds propres:
57.15% (874.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 253
XAGUSD 106
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
XAGUSD 901
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 143K
XAGUSD 18K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +137.00 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 63
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +359.12 USD
Perte consécutive maximale: -100.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.22 × 37
Exness-Real30
0.38 × 8
ECMarkets-Live02
0.57 × 7
NordFX-Real2
1.29 × 7
VantageInternational-Live 8
1.50 × 14
31 plus...
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Cuan KH
100 USD par mois
263%
0
0
USD
2.4K
USD
48
93%
359
90%
42%
4.77
6.86
USD
57%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.