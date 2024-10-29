SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HILL RKDM_8YR TMGM855
Yui Ming Wan

HILL RKDM_8YR TMGM855

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 34%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 862
Kârla kapanan işlemler:
1 447 (77.71%)
Zararla kapanan işlemler:
415 (22.29%)
En iyi işlem:
398.25 USD
En kötü işlem:
-85.15 USD
Brüt kâr:
8 551.18 USD (466 339 pips)
Brüt zarar:
-3 678.10 USD (313 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (36.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
435.25 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.28
Alış işlemleri:
919 (49.36%)
Satış işlemleri:
943 (50.64%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
2.62 USD
Ortalama kâr:
5.91 USD
Ortalama zarar:
-8.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-432.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-432.18 USD (7)
Aylık büyüme:
1.45%
Yıllık tahmin:
18.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
432.18 USD (2.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.55% (432.18 USD)
Varlığa göre:
11.42% (1 848.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 449
AUDSGD 224
EURUSD 168
EURJPY 153
NZDCAD 130
AUDCAD 126
CHFJPY 106
USDJPY 99
USDCHF 89
USDCNH 85
NZDUSD 72
EURCHF 42
AUDNZD 40
AUDUSD 35
AUDCHF 35
CADCHF 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 503
AUDSGD 214
EURUSD 320
EURJPY 547
NZDCAD 351
AUDCAD 569
CHFJPY 101
USDJPY 350
USDCHF 746
USDCNH 11
NZDUSD 350
EURCHF 211
AUDNZD 123
AUDUSD 214
AUDCHF 225
CADCHF 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -23K
AUDSGD 7.8K
EURUSD 7.4K
EURJPY 27K
NZDCAD 19K
AUDCAD 14K
CHFJPY -3.6K
USDJPY 25K
USDCHF 21K
USDCNH -1.1K
NZDUSD 16K
EURCHF 15K
AUDNZD 11K
AUDUSD 6.1K
AUDCHF 9.4K
CADCHF 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +398.25 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +36.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -432.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 183
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real18
1.25 × 4
İnceleme yok
2025.01.07 14:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.03 23:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.30 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.30 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.29 23:26
Share of trading days is too low
2024.10.29 23:26
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.29 22:25
Share of trading days is too low
2024.10.29 22:25
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.29 12:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 12:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 12:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.29 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.29 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
