Yui Ming Wan

HILL RKDM_8YR TMGM855

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 34%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 862
Profit Trade:
1 447 (77.71%)
Loss Trade:
415 (22.29%)
Best Trade:
398.25 USD
Worst Trade:
-85.15 USD
Profitto lordo:
8 551.18 USD (466 339 pips)
Perdita lorda:
-3 678.10 USD (313 955 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (36.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
435.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.12%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.28
Long Trade:
919 (49.36%)
Short Trade:
943 (50.64%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
2.62 USD
Profitto medio:
5.91 USD
Perdita media:
-8.86 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-432.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-432.18 USD (7)
Crescita mensile:
1.43%
Previsione annuale:
18.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
432.18 USD (2.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.55% (432.18 USD)
Per equità:
11.42% (1 848.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 449
AUDSGD 224
EURUSD 168
EURJPY 153
NZDCAD 130
AUDCAD 126
CHFJPY 106
USDJPY 99
USDCHF 89
USDCNH 85
NZDUSD 72
EURCHF 42
AUDNZD 40
AUDUSD 35
AUDCHF 35
CADCHF 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 503
AUDSGD 214
EURUSD 320
EURJPY 547
NZDCAD 351
AUDCAD 569
CHFJPY 101
USDJPY 350
USDCHF 746
USDCNH 11
NZDUSD 350
EURCHF 211
AUDNZD 123
AUDUSD 214
AUDCHF 225
CADCHF 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -23K
AUDSGD 7.8K
EURUSD 7.4K
EURJPY 27K
NZDCAD 19K
AUDCAD 14K
CHFJPY -3.6K
USDJPY 25K
USDCHF 21K
USDCNH -1.1K
NZDUSD 16K
EURCHF 15K
AUDNZD 11K
AUDUSD 6.1K
AUDCHF 9.4K
CADCHF 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +398.25 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36.10 USD
Massima perdita consecutiva: -432.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 183
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real18
1.25 × 4
Non ci sono recensioni
2025.01.07 14:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.03 23:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.30 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.30 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.29 23:26
Share of trading days is too low
2024.10.29 23:26
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.29 22:25
Share of trading days is too low
2024.10.29 22:25
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.29 12:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 12:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 12:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.29 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.29 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.