Trade:
1 862
Profit Trade:
1 447 (77.71%)
Loss Trade:
415 (22.29%)
Best Trade:
398.25 USD
Worst Trade:
-85.15 USD
Profitto lordo:
8 551.18 USD (466 339 pips)
Perdita lorda:
-3 678.10 USD (313 955 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (36.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
435.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.12%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.28
Long Trade:
919 (49.36%)
Short Trade:
943 (50.64%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
2.62 USD
Profitto medio:
5.91 USD
Perdita media:
-8.86 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-432.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-432.18 USD (7)
Crescita mensile:
1.43%
Previsione annuale:
18.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
432.18 USD (2.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.55% (432.18 USD)
Per equità:
11.42% (1 848.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|449
|AUDSGD
|224
|EURUSD
|168
|EURJPY
|153
|NZDCAD
|130
|AUDCAD
|126
|CHFJPY
|106
|USDJPY
|99
|USDCHF
|89
|USDCNH
|85
|NZDUSD
|72
|EURCHF
|42
|AUDNZD
|40
|AUDUSD
|35
|AUDCHF
|35
|CADCHF
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|503
|AUDSGD
|214
|EURUSD
|320
|EURJPY
|547
|NZDCAD
|351
|AUDCAD
|569
|CHFJPY
|101
|USDJPY
|350
|USDCHF
|746
|USDCNH
|11
|NZDUSD
|350
|EURCHF
|211
|AUDNZD
|123
|AUDUSD
|214
|AUDCHF
|225
|CADCHF
|38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-23K
|AUDSGD
|7.8K
|EURUSD
|7.4K
|EURJPY
|27K
|NZDCAD
|19K
|AUDCAD
|14K
|CHFJPY
|-3.6K
|USDJPY
|25K
|USDCHF
|21K
|USDCNH
|-1.1K
|NZDUSD
|16K
|EURCHF
|15K
|AUDNZD
|11K
|AUDUSD
|6.1K
|AUDCHF
|9.4K
|CADCHF
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +398.25 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36.10 USD
Massima perdita consecutiva: -432.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 9
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.16 × 183
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.89 × 18
|
Exness-Real18
|1.25 × 4
