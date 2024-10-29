SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HILL RKDM_8YR TMGM855
Yui Ming Wan

HILL RKDM_8YR TMGM855

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 34%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 860
Bénéfice trades:
1 446 (77.74%)
Perte trades:
414 (22.26%)
Meilleure transaction:
398.25 USD
Pire transaction:
-85.15 USD
Bénéfice brut:
8 543.01 USD (465 921 pips)
Perte brute:
-3 673.07 USD (313 462 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (36.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
435.25 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.12%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
11.27
Longs trades:
917 (49.30%)
Courts trades:
943 (50.70%)
Facteur de profit:
2.33
Rendement attendu:
2.62 USD
Bénéfice moyen:
5.91 USD
Perte moyenne:
-8.87 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-432.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-432.18 USD (7)
Croissance mensuelle:
1.53%
Prévision annuelle:
18.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
432.18 USD (2.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.55% (432.18 USD)
Par fonds propres:
11.42% (1 848.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 449
AUDSGD 224
EURUSD 166
EURJPY 153
NZDCAD 130
AUDCAD 126
CHFJPY 106
USDJPY 99
USDCHF 89
USDCNH 85
NZDUSD 72
EURCHF 42
AUDNZD 40
AUDUSD 35
AUDCHF 35
CADCHF 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 503
AUDSGD 214
EURUSD 317
EURJPY 547
NZDCAD 351
AUDCAD 569
CHFJPY 101
USDJPY 350
USDCHF 746
USDCNH 11
NZDUSD 350
EURCHF 211
AUDNZD 123
AUDUSD 214
AUDCHF 225
CADCHF 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -23K
AUDSGD 7.8K
EURUSD 7.5K
EURJPY 27K
NZDCAD 19K
AUDCAD 14K
CHFJPY -3.6K
USDJPY 25K
USDCHF 21K
USDCNH -1.1K
NZDUSD 16K
EURCHF 15K
AUDNZD 11K
AUDUSD 6.1K
AUDCHF 9.4K
CADCHF 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +398.25 USD
Pire transaction: -85 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +36.10 USD
Perte consécutive maximale: -432.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 183
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real18
1.25 × 4
Aucun avis
2025.01.07 14:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.03 23:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.30 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.30 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.29 23:26
Share of trading days is too low
2024.10.29 23:26
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.29 22:25
Share of trading days is too low
2024.10.29 22:25
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.29 12:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 12:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 12:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.29 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.29 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
