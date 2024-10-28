SinyallerBölümler
Pitipat Sakulsrinumchai

Ai no 8

Pitipat Sakulsrinumchai
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 112%
TPTradesHoldingLtd-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
280
Kârla kapanan işlemler:
201 (71.78%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (28.21%)
En iyi işlem:
43.85 USD
En kötü işlem:
-307.07 USD
Brüt kâr:
1 055.39 USD (47 318 pips)
Brüt zarar:
-896.06 USD (41 306 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (10.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.16 USD (10)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
82.45%
Maks. mevduat yükü:
33.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
115 (41.07%)
Satış işlemleri:
165 (58.93%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
5.25 USD
Ortalama zarar:
-11.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-307.07 USD (1)
Aylık büyüme:
5.86%
Yıllık tahmin:
73.37%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.44 USD
Maksimum:
410.88 USD (62.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.86% (410.88 USD)
Varlığa göre:
90.07% (858.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.tp 280
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.tp 159
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.tp 6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.85 USD
En kötü işlem: -307 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TPTradesHoldingLtd-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

AI for make profit every day

new algorythm for 200 $ captital

(Test Run)
2025.09.03 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 15:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 07:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 21:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 20:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 16:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 13:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 22:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 21:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
