SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ai no 8
Pitipat Sakulsrinumchai

Ai no 8

Pitipat Sakulsrinumchai
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 112%
TPTradesHoldingLtd-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
280
Bénéfice trades:
201 (71.78%)
Perte trades:
79 (28.21%)
Meilleure transaction:
43.85 USD
Pire transaction:
-307.07 USD
Bénéfice brut:
1 055.39 USD (47 318 pips)
Perte brute:
-896.06 USD (41 306 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (10.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
83.16 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
82.45%
Charge de dépôt maximale:
33.11%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
115 (41.07%)
Courts trades:
165 (58.93%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
5.25 USD
Perte moyenne:
-11.34 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-27.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-307.07 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.05%
Prévision annuelle:
73.37%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.44 USD
Maximal:
410.88 USD (62.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.86% (410.88 USD)
Par fonds propres:
90.07% (858.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.tp 280
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.tp 159
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.tp 6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.85 USD
Pire transaction: -307 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +10.95 USD
Perte consécutive maximale: -27.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TPTradesHoldingLtd-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

AI for make profit every day

new algorythm for 200 $ captital

(Test Run)
Aucun avis
2025.09.03 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 15:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 07:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 21:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 20:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 16:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 13:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 22:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 21:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire