- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
280
Profit Trade:
201 (71.78%)
Loss Trade:
79 (28.21%)
Best Trade:
43.85 USD
Worst Trade:
-307.07 USD
Profitto lordo:
1 055.39 USD (47 318 pips)
Perdita lorda:
-896.06 USD (41 306 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (10.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.16 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
82.45%
Massimo carico di deposito:
33.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
115 (41.07%)
Short Trade:
165 (58.93%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
5.25 USD
Perdita media:
-11.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-307.07 USD (1)
Crescita mensile:
5.86%
Previsione annuale:
73.37%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.44 USD
Massimale:
410.88 USD (62.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.86% (410.88 USD)
Per equità:
90.07% (858.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.tp
|280
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.tp
|159
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.tp
|6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.85 USD
Worst Trade: -307 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.95 USD
Massima perdita consecutiva: -27.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TPTradesHoldingLtd-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
AI for make profit every day
new algorythm for 200 $ captital
(Test Run)
new algorythm for 200 $ captital
(Test Run)
Non ci sono recensioni