Tian Yong Gao

Trident

Tian Yong Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 45%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
145 (49.48%)
Zararla kapanan işlemler:
148 (50.51%)
En iyi işlem:
116.96 USD
En kötü işlem:
-58.11 USD
Brüt kâr:
2 471.48 USD (39 805 pips)
Brüt zarar:
-806.44 USD (13 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (288.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
302.80 USD (19)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
19.36%
Maks. mevduat yükü:
4.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
14.36
Alış işlemleri:
104 (35.49%)
Satış işlemleri:
189 (64.51%)
Kâr faktörü:
3.06
Beklenen getiri:
5.68 USD
Ortalama kâr:
17.04 USD
Ortalama zarar:
-5.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-13.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-115.91 USD (2)
Aylık büyüme:
1.92%
Yıllık tahmin:
23.32%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
115.91 USD (2.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.72% (115.91 USD)
Varlığa göre:
14.46% (723.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 113
AUDNZD 100
AUDCAD 78
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 810
AUDNZD 277
AUDCAD 417
XAUUSD 161
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 14K
AUDNZD 2.8K
AUDCAD 6.6K
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +116.96 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +288.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real9
0.25 × 4
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 247
ICMarketsSC-Live26
0.71 × 129
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 2146
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
LMAXNZ2-LIVE
1.60 × 20
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3070
ICMarketsSC-Live10
2.50 × 14
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.33 × 315
ICMarketsSC-Live20
3.37 × 311
Tickmill-Live02
3.47 × 70
24 daha fazla...
三叉戟，马丁。生死有命富贵在天，看看能走多远！
İnceleme yok
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 10:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trident
Ayda 50 USD
45%
0
0
USD
5.4K
USD
60
99%
293
49%
19%
3.06
5.68
USD
14%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.