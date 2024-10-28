- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
145 (49.48%)
Zararla kapanan işlemler:
148 (50.51%)
En iyi işlem:
116.96 USD
En kötü işlem:
-58.11 USD
Brüt kâr:
2 471.48 USD (39 805 pips)
Brüt zarar:
-806.44 USD (13 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (288.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
302.80 USD (19)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
19.36%
Maks. mevduat yükü:
4.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
14.36
Alış işlemleri:
104 (35.49%)
Satış işlemleri:
189 (64.51%)
Kâr faktörü:
3.06
Beklenen getiri:
5.68 USD
Ortalama kâr:
17.04 USD
Ortalama zarar:
-5.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-13.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-115.91 USD (2)
Aylık büyüme:
1.92%
Yıllık tahmin:
23.32%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
115.91 USD (2.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.72% (115.91 USD)
Varlığa göre:
14.46% (723.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|113
|AUDNZD
|100
|AUDCAD
|78
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|810
|AUDNZD
|277
|AUDCAD
|417
|XAUUSD
|161
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|2.8K
|AUDCAD
|6.6K
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +116.96 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +288.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.25 × 4
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live09
|0.38 × 247
|
ICMarketsSC-Live26
|0.71 × 129
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 2146
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
FXCM-USDReal03
|1.50 × 10
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.60 × 20
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3070
|
ICMarketsSC-Live10
|2.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|3.33 × 315
|
ICMarketsSC-Live20
|3.37 × 311
|
Tickmill-Live02
|3.47 × 70
三叉戟，马丁。生死有命富贵在天，看看能走多远！
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
45%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
60
99%
293
49%
19%
3.06
5.68
USD
USD
14%
1:500