Tian Yong Gao

Trident

Tian Yong Gao
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 45%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
293
Profit Trade:
145 (49.48%)
Loss Trade:
148 (50.51%)
Best Trade:
116.96 USD
Worst Trade:
-58.11 USD
Profitto lordo:
2 471.48 USD (39 805 pips)
Perdita lorda:
-806.44 USD (13 423 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (288.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
302.80 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
19.36%
Massimo carico di deposito:
4.02%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
14.36
Long Trade:
104 (35.49%)
Short Trade:
189 (64.51%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
5.68 USD
Profitto medio:
17.04 USD
Perdita media:
-5.45 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-13.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-115.91 USD (2)
Crescita mensile:
1.92%
Previsione annuale:
23.32%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
115.91 USD (2.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.72% (115.91 USD)
Per equità:
14.46% (723.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 113
AUDNZD 100
AUDCAD 78
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 810
AUDNZD 277
AUDCAD 417
XAUUSD 161
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 14K
AUDNZD 2.8K
AUDCAD 6.6K
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +116.96 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +288.68 USD
Massima perdita consecutiva: -13.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real9
0.25 × 4
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 247
ICMarketsSC-Live26
0.71 × 129
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 2146
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
LMAXNZ2-LIVE
1.60 × 20
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3070
ICMarketsSC-Live10
2.50 × 14
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.33 × 315
ICMarketsSC-Live20
3.37 × 311
Tickmill-Live02
3.47 × 70
24 più
三叉戟，马丁。生死有命富贵在天，看看能走多远！
Non ci sono recensioni
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 10:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
