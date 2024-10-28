- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
293
Profit Trade:
145 (49.48%)
Loss Trade:
148 (50.51%)
Best Trade:
116.96 USD
Worst Trade:
-58.11 USD
Profitto lordo:
2 471.48 USD (39 805 pips)
Perdita lorda:
-806.44 USD (13 423 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (288.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
302.80 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
19.36%
Massimo carico di deposito:
4.02%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
14.36
Long Trade:
104 (35.49%)
Short Trade:
189 (64.51%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
5.68 USD
Profitto medio:
17.04 USD
Perdita media:
-5.45 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-13.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-115.91 USD (2)
Crescita mensile:
1.92%
Previsione annuale:
23.32%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
115.91 USD (2.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.72% (115.91 USD)
Per equità:
14.46% (723.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|113
|AUDNZD
|100
|AUDCAD
|78
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|810
|AUDNZD
|277
|AUDCAD
|417
|XAUUSD
|161
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|2.8K
|AUDCAD
|6.6K
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +116.96 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +288.68 USD
Massima perdita consecutiva: -13.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.25 × 4
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live09
|0.38 × 247
|
ICMarketsSC-Live26
|0.71 × 129
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 2146
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
FXCM-USDReal03
|1.50 × 10
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.60 × 20
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3070
|
ICMarketsSC-Live10
|2.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|3.33 × 315
|
ICMarketsSC-Live20
|3.37 × 311
|
Tickmill-Live02
|3.47 × 70
三叉戟，马丁。生死有命富贵在天，看看能走多远！
