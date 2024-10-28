SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trident
Tian Yong Gao

Trident

Tian Yong Gao
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 45%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
291
Bénéfice trades:
145 (49.82%)
Perte trades:
146 (50.17%)
Meilleure transaction:
116.96 USD
Pire transaction:
-58.11 USD
Bénéfice brut:
2 471.48 USD (39 805 pips)
Perte brute:
-805.80 USD (13 421 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (288.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
302.80 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
19.36%
Charge de dépôt maximale:
4.02%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
14.37
Longs trades:
104 (35.74%)
Courts trades:
187 (64.26%)
Facteur de profit:
3.07
Rendement attendu:
5.72 USD
Bénéfice moyen:
17.04 USD
Perte moyenne:
-5.52 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-13.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-115.91 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.93%
Prévision annuelle:
23.33%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
115.91 USD (2.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.72% (115.91 USD)
Par fonds propres:
14.46% (723.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 113
AUDNZD 98
AUDCAD 78
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 810
AUDNZD 278
AUDCAD 417
XAUUSD 161
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 14K
AUDNZD 2.8K
AUDCAD 6.6K
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +116.96 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +288.68 USD
Perte consécutive maximale: -13.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real9
0.25 × 4
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 247
ICMarketsSC-Live26
0.71 × 129
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 2146
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
LMAXNZ2-LIVE
1.60 × 20
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3070
ICMarketsSC-Live10
2.50 × 14
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.33 × 315
ICMarketsSC-Live20
3.37 × 311
Tickmill-Live02
3.47 × 70
24 plus...
三叉戟，马丁。生死有命富贵在天，看看能走多远！
Aucun avis
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 10:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
