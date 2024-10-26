- Büyüme
İşlemler:
456
Kârla kapanan işlemler:
322 (70.61%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (29.39%)
En iyi işlem:
131.42 USD
En kötü işlem:
-135.66 USD
Brüt kâr:
2 528.47 USD (40 052 pips)
Brüt zarar:
-1 008.91 USD (24 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (14.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
268.26 USD (3)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
40.12%
Maks. mevduat yükü:
78.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.22
Alış işlemleri:
238 (52.19%)
Satış işlemleri:
218 (47.81%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
3.33 USD
Ortalama kâr:
7.85 USD
Ortalama zarar:
-7.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-27.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.66 USD (1)
Aylık büyüme:
46.79%
Yıllık tahmin:
567.70%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.35 USD
Maksimum:
184.79 USD (21.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.09% (184.79 USD)
Varlığa göre:
81.35% (245.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|103
|NZDCAD
|102
|AUDCAD
|99
|NZDUSD
|59
|USDCAD
|53
|AUDNZD
|31
|EURUSD
|3
|XPTUSD
|3
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|249
|NZDCAD
|266
|AUDCAD
|508
|NZDUSD
|226
|USDCAD
|165
|AUDNZD
|87
|EURUSD
|1
|XPTUSD
|17
|USDJPY
|0
|XAUUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|4.7K
|NZDCAD
|2.2K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|1.6K
|USDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|701
|EURUSD
|50
|XPTUSD
|1.7K
|USDJPY
|23
|XAUUSD
|58
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +131.42 USD
En kötü işlem: -136 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
InstaForex-Server
|0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 4
SwitchMarkets-Live
|0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
|0.34 × 1072
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
TMGM.TradeMax-Live
|0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 6297
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 397
Axiory-Live
|0.58 × 1987
FusionMarkets-Live
|0.70 × 3987
Darwinex-Live
|0.75 × 4
Exness-MT5Real12
|0.79 × 1886
VantageInternational-Live 4
|0.84 × 19
DooTechnology-Live
|0.88 × 789
VantageInternational-Live 5
|0.89 × 38
StriforLtd-Live
|0.91 × 674
ICMarketsSC-MT5-2
|0.95 × 12790
StriforLLC-Live
|1.11 × 247
RoboMarkets-ECN
|1.13 × 39
Exness-MT5Real3
|1.17 × 661
ICMarketsSC-MT5-4
|1.29 × 8948
FXView-Live
|1.37 × 41
itexsys-Platform
|1.40 × 5
RoboForex-ECN
|1.43 × 3042
Welcome to Ghost Pattern
All signals are generated on the basis of complex mathematical rules and AI.
We trade 99% fully automated and only currency pairs.
Our ‘robots’ are subject to daily monitoring and are regularly maintained.
Our service is based in Switzerland.
This robot work's 24/7 on high availebility server farm.
( Min deposit: 100 USD)
Contact us my emai: info@ghost-pattern.com
