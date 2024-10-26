SinyallerBölümler
Ghost Pattern 1
Thomas Kath

Ghost Pattern 1

Thomas Kath
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 149 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 676%
VantageInternational-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
456
Kârla kapanan işlemler:
322 (70.61%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (29.39%)
En iyi işlem:
131.42 USD
En kötü işlem:
-135.66 USD
Brüt kâr:
2 528.47 USD (40 052 pips)
Brüt zarar:
-1 008.91 USD (24 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (14.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
268.26 USD (3)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
40.12%
Maks. mevduat yükü:
78.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.22
Alış işlemleri:
238 (52.19%)
Satış işlemleri:
218 (47.81%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
3.33 USD
Ortalama kâr:
7.85 USD
Ortalama zarar:
-7.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-27.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.66 USD (1)
Aylık büyüme:
46.79%
Yıllık tahmin:
567.70%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.35 USD
Maksimum:
184.79 USD (21.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.09% (184.79 USD)
Varlığa göre:
81.35% (245.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 103
NZDCAD 102
AUDCAD 99
NZDUSD 59
USDCAD 53
AUDNZD 31
EURUSD 3
XPTUSD 3
USDJPY 2
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF 249
NZDCAD 266
AUDCAD 508
NZDUSD 226
USDCAD 165
AUDNZD 87
EURUSD 1
XPTUSD 17
USDJPY 0
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF 4.7K
NZDCAD 2.2K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 1.6K
USDCAD 3.1K
AUDNZD 701
EURUSD 50
XPTUSD 1.7K
USDJPY 23
XAUUSD 58
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +131.42 USD
En kötü işlem: -136 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 4
SwitchMarkets-Live
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.34 × 1072
VTMarkets-Live
0.36 × 76
TMGM.TradeMax-Live
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 6297
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 397
Axiory-Live
0.58 × 1987
FusionMarkets-Live
0.70 × 3987
Darwinex-Live
0.75 × 4
Exness-MT5Real12
0.79 × 1886
VantageInternational-Live 4
0.84 × 19
DooTechnology-Live
0.88 × 789
VantageInternational-Live 5
0.89 × 38
StriforLtd-Live
0.91 × 674
ICMarketsSC-MT5-2
0.95 × 12790
StriforLLC-Live
1.11 × 247
RoboMarkets-ECN
1.13 × 39
Exness-MT5Real3
1.17 × 661
ICMarketsSC-MT5-4
1.29 × 8948
FXView-Live
1.37 × 41
itexsys-Platform
1.40 × 5
RoboForex-ECN
1.43 × 3042
74 daha fazla...
Welcome to Ghost Pattern

All signals are generated on the basis of complex mathematical rules and AI.

We trade 99% fully automated and only currency pairs.

Our ‘robots’ are subject to daily monitoring and are regularly maintained.

Our service is based in Switzerland.

This robot work's 24/7 on high availebility server farm.

( Min deposit: 100 USD)

Contact us my emai: info@ghost-pattern.com

İnceleme yok
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 13:05
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 07:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 15:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 07:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

