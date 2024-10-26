- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
455
Bénéfice trades:
321 (70.54%)
Perte trades:
134 (29.45%)
Meilleure transaction:
131.42 USD
Pire transaction:
-135.66 USD
Bénéfice brut:
2 514.50 USD (39 997 pips)
Perte brute:
-1 008.91 USD (24 518 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (14.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
268.26 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
40.12%
Charge de dépôt maximale:
78.02%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.15
Longs trades:
237 (52.09%)
Courts trades:
218 (47.91%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
3.31 USD
Bénéfice moyen:
7.83 USD
Perte moyenne:
-7.53 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-27.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-135.66 USD (1)
Croissance mensuelle:
45.70%
Prévision annuelle:
554.53%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.35 USD
Maximal:
184.79 USD (21.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.09% (184.79 USD)
Par fonds propres:
81.35% (245.89 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|103
|NZDCAD
|101
|AUDCAD
|99
|NZDUSD
|59
|USDCAD
|53
|AUDNZD
|31
|EURUSD
|3
|XPTUSD
|3
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPCHF
|249
|NZDCAD
|252
|AUDCAD
|508
|NZDUSD
|226
|USDCAD
|165
|AUDNZD
|87
|EURUSD
|1
|XPTUSD
|17
|USDJPY
|0
|XAUUSD
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPCHF
|4.7K
|NZDCAD
|2.1K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|1.6K
|USDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|701
|EURUSD
|50
|XPTUSD
|1.7K
|USDJPY
|23
|XAUUSD
|58
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +131.42 USD
Pire transaction: -136 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +14.34 USD
Perte consécutive maximale: -27.38 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 4
|
SwitchMarkets-Live
|0.20 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.34 × 1072
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 6297
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 397
|
Axiory-Live
|0.58 × 1987
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 3987
|
Darwinex-Live
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.79 × 1886
|
VantageInternational-Live 4
|0.84 × 19
|
DooTechnology-Live
|0.88 × 789
|
VantageInternational-Live 5
|0.89 × 38
|
StriforLtd-Live
|0.91 × 674
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.95 × 12790
|
StriforLLC-Live
|1.11 × 247
|
RoboMarkets-ECN
|1.13 × 39
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 661
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.29 × 8948
|
FXView-Live
|1.37 × 41
|
itexsys-Platform
|1.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|1.43 × 3042
Welcome to Ghost Pattern
All signals are generated on the basis of complex mathematical rules and AI.
We trade 99% fully automated and only currency pairs.
Our ‘robots’ are subject to daily monitoring and are regularly maintained.
Our service is based in Switzerland.
This robot work's 24/7 on high availebility server farm.
( Min deposit: 100 USD)
Contact us my emai: info@ghost-pattern.com
Aucun avis
