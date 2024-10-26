SignauxSections
Thomas Kath

Ghost Pattern 1

0 avis
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 149 USD par mois
croissance depuis 2024 670%
VantageInternational-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
455
Bénéfice trades:
321 (70.54%)
Perte trades:
134 (29.45%)
Meilleure transaction:
131.42 USD
Pire transaction:
-135.66 USD
Bénéfice brut:
2 514.50 USD (39 997 pips)
Perte brute:
-1 008.91 USD (24 518 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (14.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
268.26 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
40.12%
Charge de dépôt maximale:
78.02%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.15
Longs trades:
237 (52.09%)
Courts trades:
218 (47.91%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
3.31 USD
Bénéfice moyen:
7.83 USD
Perte moyenne:
-7.53 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-27.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-135.66 USD (1)
Croissance mensuelle:
45.70%
Prévision annuelle:
554.53%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.35 USD
Maximal:
184.79 USD (21.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.09% (184.79 USD)
Par fonds propres:
81.35% (245.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF 103
NZDCAD 101
AUDCAD 99
NZDUSD 59
USDCAD 53
AUDNZD 31
EURUSD 3
XPTUSD 3
USDJPY 2
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF 249
NZDCAD 252
AUDCAD 508
NZDUSD 226
USDCAD 165
AUDNZD 87
EURUSD 1
XPTUSD 17
USDJPY 0
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF 4.7K
NZDCAD 2.1K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 1.6K
USDCAD 3.1K
AUDNZD 701
EURUSD 50
XPTUSD 1.7K
USDJPY 23
XAUUSD 58
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +131.42 USD
Pire transaction: -136 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +14.34 USD
Perte consécutive maximale: -27.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 4
SwitchMarkets-Live
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.34 × 1072
VTMarkets-Live
0.36 × 76
TMGM.TradeMax-Live
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 6297
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 397
Axiory-Live
0.58 × 1987
FusionMarkets-Live
0.70 × 3987
Darwinex-Live
0.75 × 4
Exness-MT5Real12
0.79 × 1886
VantageInternational-Live 4
0.84 × 19
DooTechnology-Live
0.88 × 789
VantageInternational-Live 5
0.89 × 38
StriforLtd-Live
0.91 × 674
ICMarketsSC-MT5-2
0.95 × 12790
StriforLLC-Live
1.11 × 247
RoboMarkets-ECN
1.13 × 39
Exness-MT5Real3
1.17 × 661
ICMarketsSC-MT5-4
1.29 × 8948
FXView-Live
1.37 × 41
itexsys-Platform
1.40 × 5
RoboForex-ECN
1.43 × 3042
74 plus...
Welcome to Ghost Pattern

All signals are generated on the basis of complex mathematical rules and AI.

We trade 99% fully automated and only currency pairs.

Our ‘robots’ are subject to daily monitoring and are regularly maintained.

Our service is based in Switzerland.

This robot work's 24/7 on high availebility server farm.

( Min deposit: 100 USD)

Contact us my emai: info@ghost-pattern.com

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ghost Pattern 1
149 USD par mois
670%
0
0
USD
1.9K
USD
80
83%
455
70%
40%
2.49
3.31
USD
81%
1:500
