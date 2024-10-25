SinyallerBölümler
Yui Ming Wan

HILL RKDM_8YR TMGM854

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 46%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 569
Kârla kapanan işlemler:
1 976 (76.91%)
Zararla kapanan işlemler:
593 (23.08%)
En iyi işlem:
1 139.12 USD
En kötü işlem:
-189.50 USD
Brüt kâr:
12 697.50 USD (561 443 pips)
Brüt zarar:
-6 203.19 USD (436 434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (44.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 143.31 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.71
Alış işlemleri:
1 263 (49.16%)
Satış işlemleri:
1 306 (50.84%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
2.53 USD
Ortalama kâr:
6.43 USD
Ortalama zarar:
-10.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-448.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-841.86 USD (5)
Aylık büyüme:
1.49%
Yıllık tahmin:
18.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
841.86 USD (3.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.53% (841.86 USD)
Varlığa göre:
36.93% (5 993.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 625
GBPAUD 568
NZDUSD 333
USDSGD 178
AUDUSD 143
AUDCHF 135
NZDCAD 118
USDCNH 98
USDCHF 74
USDJPY 69
EURUSD 58
EURCHF 46
CADCHF 44
EURJPY 38
CHFJPY 38
AUDNZD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 681
GBPAUD 701
NZDUSD 459
USDSGD 496
AUDUSD 843
AUDCHF 564
NZDCAD 321
USDCNH 21
USDCHF 917
USDJPY 234
EURUSD 119
EURCHF 272
CADCHF 227
EURJPY 173
CHFJPY 456
AUDNZD 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 35K
GBPAUD -15K
NZDUSD 18K
USDSGD 12K
AUDUSD 28K
AUDCHF 16K
NZDCAD 18K
USDCNH -3K
USDCHF 5.5K
USDJPY 19K
EURUSD 6.1K
EURCHF 11K
CADCHF 15K
EURJPY -9.3K
CHFJPY -29K
AUDNZD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 139.12 USD
En kötü işlem: -190 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +44.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -448.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 185
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real18
1.25 × 4
İnceleme yok
2025.07.28 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 18:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 21:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 10:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 07:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.03 19:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.31 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.29 05:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.28 02:34
Share of trading days is too low
2024.10.28 02:34
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.25 18:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
HILL RKDM_8YR TMGM854
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
16K
USD
48
100%
2 569
76%
100%
2.04
2.53
USD
37%
1:500
Kopyala

