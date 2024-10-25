SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HILL RKDM_8YR TMGM854
Yui Ming Wan

HILL RKDM_8YR TMGM854

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 46%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 569
Profit Trade:
1 976 (76.91%)
Loss Trade:
593 (23.08%)
Best Trade:
1 139.12 USD
Worst Trade:
-189.50 USD
Profitto lordo:
12 697.50 USD (561 443 pips)
Perdita lorda:
-6 203.19 USD (436 434 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (44.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 143.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.18%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.71
Long Trade:
1 263 (49.16%)
Short Trade:
1 306 (50.84%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
2.53 USD
Profitto medio:
6.43 USD
Perdita media:
-10.46 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-448.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-841.86 USD (5)
Crescita mensile:
1.47%
Previsione annuale:
18.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
841.86 USD (3.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.53% (841.86 USD)
Per equità:
36.93% (5 993.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 625
GBPAUD 568
NZDUSD 333
USDSGD 178
AUDUSD 143
AUDCHF 135
NZDCAD 118
USDCNH 98
USDCHF 74
USDJPY 69
EURUSD 58
EURCHF 46
CADCHF 44
EURJPY 38
CHFJPY 38
AUDNZD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 681
GBPAUD 701
NZDUSD 459
USDSGD 496
AUDUSD 843
AUDCHF 564
NZDCAD 321
USDCNH 21
USDCHF 917
USDJPY 234
EURUSD 119
EURCHF 272
CADCHF 227
EURJPY 173
CHFJPY 456
AUDNZD 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 35K
GBPAUD -15K
NZDUSD 18K
USDSGD 12K
AUDUSD 28K
AUDCHF 16K
NZDCAD 18K
USDCNH -3K
USDCHF 5.5K
USDJPY 19K
EURUSD 6.1K
EURCHF 11K
CADCHF 15K
EURJPY -9.3K
CHFJPY -29K
AUDNZD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 139.12 USD
Worst Trade: -190 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +44.56 USD
Massima perdita consecutiva: -448.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 185
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real18
1.25 × 4
Non ci sono recensioni
2025.07.28 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 18:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 21:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 10:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 07:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.03 19:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.31 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.29 05:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.28 02:34
Share of trading days is too low
2024.10.28 02:34
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.25 18:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
