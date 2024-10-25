- Crescita
Trade:
2 569
Profit Trade:
1 976 (76.91%)
Loss Trade:
593 (23.08%)
Best Trade:
1 139.12 USD
Worst Trade:
-189.50 USD
Profitto lordo:
12 697.50 USD (561 443 pips)
Perdita lorda:
-6 203.19 USD (436 434 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (44.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 143.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.18%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.71
Long Trade:
1 263 (49.16%)
Short Trade:
1 306 (50.84%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
2.53 USD
Profitto medio:
6.43 USD
Perdita media:
-10.46 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-448.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-841.86 USD (5)
Crescita mensile:
1.47%
Previsione annuale:
18.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
841.86 USD (3.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.53% (841.86 USD)
Per equità:
36.93% (5 993.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|625
|GBPAUD
|568
|NZDUSD
|333
|USDSGD
|178
|AUDUSD
|143
|AUDCHF
|135
|NZDCAD
|118
|USDCNH
|98
|USDCHF
|74
|USDJPY
|69
|EURUSD
|58
|EURCHF
|46
|CADCHF
|44
|EURJPY
|38
|CHFJPY
|38
|AUDNZD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|681
|GBPAUD
|701
|NZDUSD
|459
|USDSGD
|496
|AUDUSD
|843
|AUDCHF
|564
|NZDCAD
|321
|USDCNH
|21
|USDCHF
|917
|USDJPY
|234
|EURUSD
|119
|EURCHF
|272
|CADCHF
|227
|EURJPY
|173
|CHFJPY
|456
|AUDNZD
|10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|35K
|GBPAUD
|-15K
|NZDUSD
|18K
|USDSGD
|12K
|AUDUSD
|28K
|AUDCHF
|16K
|NZDCAD
|18K
|USDCNH
|-3K
|USDCHF
|5.5K
|USDJPY
|19K
|EURUSD
|6.1K
|EURCHF
|11K
|CADCHF
|15K
|EURJPY
|-9.3K
|CHFJPY
|-29K
|AUDNZD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +1 139.12 USD
Worst Trade: -190 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +44.56 USD
Massima perdita consecutiva: -448.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 9
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.16 × 185
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.89 × 18
|
Exness-Real18
|1.25 × 4
