Signaux / MetaTrader 4 / HILL RKDM_8YR TMGM854
Yui Ming Wan

HILL RKDM_8YR TMGM854

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 46%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 567
Bénéfice trades:
1 975 (76.93%)
Perte trades:
592 (23.06%)
Meilleure transaction:
1 139.12 USD
Pire transaction:
-189.50 USD
Bénéfice brut:
12 689.19 USD (561 018 pips)
Perte brute:
-6 198.19 USD (435 944 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (44.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 143.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.18%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
7.71
Longs trades:
1 261 (49.12%)
Courts trades:
1 306 (50.88%)
Facteur de profit:
2.05
Rendement attendu:
2.53 USD
Bénéfice moyen:
6.42 USD
Perte moyenne:
-10.47 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-448.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-841.86 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.54%
Prévision annuelle:
18.83%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
841.86 USD (3.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.53% (841.86 USD)
Par fonds propres:
36.93% (5 993.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 625
GBPAUD 568
NZDUSD 333
USDSGD 178
AUDUSD 143
AUDCHF 135
NZDCAD 118
USDCNH 98
USDCHF 74
USDJPY 69
EURUSD 56
EURCHF 46
CADCHF 44
EURJPY 38
CHFJPY 38
AUDNZD 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 681
GBPAUD 701
NZDUSD 459
USDSGD 496
AUDUSD 843
AUDCHF 564
NZDCAD 321
USDCNH 21
USDCHF 917
USDJPY 234
EURUSD 116
EURCHF 272
CADCHF 227
EURJPY 173
CHFJPY 456
AUDNZD 10
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 35K
GBPAUD -15K
NZDUSD 18K
USDSGD 12K
AUDUSD 28K
AUDCHF 16K
NZDCAD 18K
USDCNH -3K
USDCHF 5.5K
USDJPY 19K
EURUSD 6.1K
EURCHF 11K
CADCHF 15K
EURJPY -9.3K
CHFJPY -29K
AUDNZD 1.2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 139.12 USD
Pire transaction: -190 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +44.56 USD
Perte consécutive maximale: -448.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 185
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real18
1.25 × 4
Aucun avis
2025.07.28 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 18:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 21:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 10:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 07:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.03 19:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.31 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.29 05:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.28 02:34
Share of trading days is too low
2024.10.28 02:34
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.25 18:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.