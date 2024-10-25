SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HILL RKDM_10YR TMGM853
Yui Ming Wan

HILL RKDM_10YR TMGM853

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 49%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 300
Kârla kapanan işlemler:
2 613 (79.18%)
Zararla kapanan işlemler:
687 (20.82%)
En iyi işlem:
1 150.61 USD
En kötü işlem:
-187.64 USD
Brüt kâr:
14 178.97 USD (678 189 pips)
Brüt zarar:
-7 179.29 USD (529 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (49.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 646.10 USD (12)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.86
Alış işlemleri:
1 603 (48.58%)
Satış işlemleri:
1 697 (51.42%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
2.12 USD
Ortalama kâr:
5.43 USD
Ortalama zarar:
-10.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 195.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 195.07 USD (9)
Aylık büyüme:
1.11%
Yıllık tahmin:
15.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 195.07 USD (5.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.60% (1 195.07 USD)
Varlığa göre:
25.05% (4 022.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 725
GBPAUD 646
AUDJPY 370
NZDUSD 351
USDCHF 329
USDSGD 194
AUDCHF 139
EURJPY 128
AUDUSD 116
USDCNH 96
EURCHF 63
CADCHF 61
NZDCAD 39
CHFJPY 39
AUDNZD 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 792
GBPAUD 633
AUDJPY 1.1K
NZDUSD 476
USDCHF 748
USDSGD 506
AUDCHF 468
EURJPY 93
AUDUSD 776
USDCNH 16
EURCHF 355
CADCHF 451
NZDCAD 96
CHFJPY 493
AUDNZD 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 41K
GBPAUD -18K
AUDJPY 45K
NZDUSD 12K
USDCHF 1.4K
USDSGD 13K
AUDCHF 18K
EURJPY 8.1K
AUDUSD 22K
USDCNH -1.1K
EURCHF 19K
CADCHF 13K
NZDCAD 7.2K
CHFJPY -29K
AUDNZD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 150.61 USD
En kötü işlem: -188 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +49.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 195.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 192
Exness-Real18
0.67 × 3
İnceleme yok
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.01.03 19:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.30 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.28 03:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.25 20:31
Share of trading days is too low
2024.10.25 20:31
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.25 18:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.25 18:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.25 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.25 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.25 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
