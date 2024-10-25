SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HILL RKDM_10YR TMGM853
Yui Ming Wan

HILL RKDM_10YR TMGM853

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 49%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 300
Bénéfice trades:
2 613 (79.18%)
Perte trades:
687 (20.82%)
Meilleure transaction:
1 150.61 USD
Pire transaction:
-187.64 USD
Bénéfice brut:
14 178.97 USD (678 189 pips)
Perte brute:
-7 179.29 USD (529 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (49.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 646.10 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.07%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
5.86
Longs trades:
1 603 (48.58%)
Courts trades:
1 697 (51.42%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
2.12 USD
Bénéfice moyen:
5.43 USD
Perte moyenne:
-10.45 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 195.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 195.07 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.28%
Prévision annuelle:
15.59%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 195.07 USD (5.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.60% (1 195.07 USD)
Par fonds propres:
25.05% (4 022.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 725
GBPAUD 646
AUDJPY 370
NZDUSD 351
USDCHF 329
USDSGD 194
AUDCHF 139
EURJPY 128
AUDUSD 116
USDCNH 96
EURCHF 63
CADCHF 61
NZDCAD 39
CHFJPY 39
AUDNZD 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 792
GBPAUD 633
AUDJPY 1.1K
NZDUSD 476
USDCHF 748
USDSGD 506
AUDCHF 468
EURJPY 93
AUDUSD 776
USDCNH 16
EURCHF 355
CADCHF 451
NZDCAD 96
CHFJPY 493
AUDNZD 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 41K
GBPAUD -18K
AUDJPY 45K
NZDUSD 12K
USDCHF 1.4K
USDSGD 13K
AUDCHF 18K
EURJPY 8.1K
AUDUSD 22K
USDCNH -1.1K
EURCHF 19K
CADCHF 13K
NZDCAD 7.2K
CHFJPY -29K
AUDNZD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 150.61 USD
Pire transaction: -188 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +49.23 USD
Perte consécutive maximale: -1 195.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 192
Exness-Real18
0.67 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.01.03 19:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.30 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.28 03:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.25 20:31
Share of trading days is too low
2024.10.25 20:31
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.25 18:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.25 18:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.25 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.25 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.25 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HILL RKDM_10YR TMGM853
30 USD par mois
49%
0
0
USD
16K
USD
48
100%
3 300
79%
100%
1.97
2.12
USD
25%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.