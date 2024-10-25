SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HILL RKDM_10YR TMGM853
Yui Ming Wan

HILL RKDM_10YR TMGM853

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 49%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 300
Profit Trade:
2 613 (79.18%)
Loss Trade:
687 (20.82%)
Best Trade:
1 150.61 USD
Worst Trade:
-187.64 USD
Profitto lordo:
14 178.97 USD (678 189 pips)
Perdita lorda:
-7 179.29 USD (529 890 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (49.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 646.10 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.86
Long Trade:
1 603 (48.58%)
Short Trade:
1 697 (51.42%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
2.12 USD
Profitto medio:
5.43 USD
Perdita media:
-10.45 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 195.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 195.07 USD (9)
Crescita mensile:
1.22%
Previsione annuale:
15.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 195.07 USD (5.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.60% (1 195.07 USD)
Per equità:
25.05% (4 022.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 725
GBPAUD 646
AUDJPY 370
NZDUSD 351
USDCHF 329
USDSGD 194
AUDCHF 139
EURJPY 128
AUDUSD 116
USDCNH 96
EURCHF 63
CADCHF 61
NZDCAD 39
CHFJPY 39
AUDNZD 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 792
GBPAUD 633
AUDJPY 1.1K
NZDUSD 476
USDCHF 748
USDSGD 506
AUDCHF 468
EURJPY 93
AUDUSD 776
USDCNH 16
EURCHF 355
CADCHF 451
NZDCAD 96
CHFJPY 493
AUDNZD 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 41K
GBPAUD -18K
AUDJPY 45K
NZDUSD 12K
USDCHF 1.4K
USDSGD 13K
AUDCHF 18K
EURJPY 8.1K
AUDUSD 22K
USDCNH -1.1K
EURCHF 19K
CADCHF 13K
NZDCAD 7.2K
CHFJPY -29K
AUDNZD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 150.61 USD
Worst Trade: -188 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +49.23 USD
Massima perdita consecutiva: -1 195.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 192
Exness-Real18
0.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.01.03 19:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.30 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.28 03:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.25 20:31
Share of trading days is too low
2024.10.25 20:31
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.25 18:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.25 18:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.25 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.25 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.25 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
