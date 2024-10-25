- Crescita
Trade:
3 300
Profit Trade:
2 613 (79.18%)
Loss Trade:
687 (20.82%)
Best Trade:
1 150.61 USD
Worst Trade:
-187.64 USD
Profitto lordo:
14 178.97 USD (678 189 pips)
Perdita lorda:
-7 179.29 USD (529 890 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (49.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 646.10 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.86
Long Trade:
1 603 (48.58%)
Short Trade:
1 697 (51.42%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
2.12 USD
Profitto medio:
5.43 USD
Perdita media:
-10.45 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 195.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 195.07 USD (9)
Crescita mensile:
1.22%
Previsione annuale:
15.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 195.07 USD (5.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.60% (1 195.07 USD)
Per equità:
25.05% (4 022.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|725
|GBPAUD
|646
|AUDJPY
|370
|NZDUSD
|351
|USDCHF
|329
|USDSGD
|194
|AUDCHF
|139
|EURJPY
|128
|AUDUSD
|116
|USDCNH
|96
|EURCHF
|63
|CADCHF
|61
|NZDCAD
|39
|CHFJPY
|39
|AUDNZD
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|792
|GBPAUD
|633
|AUDJPY
|1.1K
|NZDUSD
|476
|USDCHF
|748
|USDSGD
|506
|AUDCHF
|468
|EURJPY
|93
|AUDUSD
|776
|USDCNH
|16
|EURCHF
|355
|CADCHF
|451
|NZDCAD
|96
|CHFJPY
|493
|AUDNZD
|10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|41K
|GBPAUD
|-18K
|AUDJPY
|45K
|NZDUSD
|12K
|USDCHF
|1.4K
|USDSGD
|13K
|AUDCHF
|18K
|EURJPY
|8.1K
|AUDUSD
|22K
|USDCNH
|-1.1K
|EURCHF
|19K
|CADCHF
|13K
|NZDCAD
|7.2K
|CHFJPY
|-29K
|AUDNZD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 150.61 USD
Worst Trade: -188 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +49.23 USD
Massima perdita consecutiva: -1 195.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.16 × 192
|
Exness-Real18
|0.67 × 3
