Igor Ivanov

Cool Sea Breeze

Igor Ivanov
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
1 / 904 USD
büyüme başlangıcı: 2024 277%
Exispro-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 499
Kârla kapanan işlemler:
876 (58.43%)
Zararla kapanan işlemler:
623 (41.56%)
En iyi işlem:
2 188.97 USD
En kötü işlem:
-1 250.00 USD
Brüt kâr:
136 464.34 USD (716 264 pips)
Brüt zarar:
-107 155.35 USD (1 512 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (5 956.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 287.23 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
20.38%
Maks. mevduat yükü:
111.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.70
Alış işlemleri:
771 (51.43%)
Satış işlemleri:
728 (48.57%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
19.55 USD
Ortalama kâr:
155.78 USD
Ortalama zarar:
-172.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-6 983.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 983.05 USD (30)
Aylık büyüme:
60.00%
Yıllık tahmin:
728.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
197.47 USD
Maksimum:
10 872.53 USD (49.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.54% (10 872.53 USD)
Varlığa göre:
15.76% (3 969.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY_i 648
EURUSD_i 345
GBPUSD_i 302
XAUUSD_i 186
USDCAD_i 10
AUDUSD_i 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY_i 22K
EURUSD_i 5.2K
GBPUSD_i 2.2K
XAUUSD_i 2.1K
USDCAD_i -796
AUDUSD_i -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY_i 23K
EURUSD_i 8.6K
GBPUSD_i 10K
XAUUSD_i -837K
USDCAD_i -1.2K
AUDUSD_i -185
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 188.97 USD
En kötü işlem: -1 250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +5 956.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 983.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cool Sea Breeze
Ayda 55 USD
277%
1
904
USD
40K
USD
46
99%
1 499
58%
20%
1.27
19.55
USD
48%
1:100
