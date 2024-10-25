- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 499
Kârla kapanan işlemler:
876 (58.43%)
Zararla kapanan işlemler:
623 (41.56%)
En iyi işlem:
2 188.97 USD
En kötü işlem:
-1 250.00 USD
Brüt kâr:
136 464.34 USD (716 264 pips)
Brüt zarar:
-107 155.35 USD (1 512 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (5 956.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 287.23 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
20.38%
Maks. mevduat yükü:
111.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.70
Alış işlemleri:
771 (51.43%)
Satış işlemleri:
728 (48.57%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
19.55 USD
Ortalama kâr:
155.78 USD
Ortalama zarar:
-172.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-6 983.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 983.05 USD (30)
Aylık büyüme:
60.00%
Yıllık tahmin:
728.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
197.47 USD
Maksimum:
10 872.53 USD (49.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.54% (10 872.53 USD)
Varlığa göre:
15.76% (3 969.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY_i
|648
|EURUSD_i
|345
|GBPUSD_i
|302
|XAUUSD_i
|186
|USDCAD_i
|10
|AUDUSD_i
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY_i
|22K
|EURUSD_i
|5.2K
|GBPUSD_i
|2.2K
|XAUUSD_i
|2.1K
|USDCAD_i
|-796
|AUDUSD_i
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY_i
|23K
|EURUSD_i
|8.6K
|GBPUSD_i
|10K
|XAUUSD_i
|-837K
|USDCAD_i
|-1.2K
|AUDUSD_i
|-185
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 188.97 USD
En kötü işlem: -1 250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +5 956.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 983.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
If you want to copy this signal for a share of the profit, without regular payments, you can do it here - https://wfcopy.com/traders/453?signalId=189
Register an account for copying here - https://wforex.com/p/p477228
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
277%
1
904
USD
USD
40K
USD
USD
46
99%
1 499
58%
20%
1.27
19.55
USD
USD
48%
1:100