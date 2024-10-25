SegnaliSezioni
Igor Ivanov

Cool Sea Breeze

Igor Ivanov
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
1 / 949 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2024 277%
Exispro-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 499
Profit Trade:
876 (58.43%)
Loss Trade:
623 (41.56%)
Best Trade:
2 188.97 USD
Worst Trade:
-1 250.00 USD
Profitto lordo:
136 464.34 USD (716 264 pips)
Perdita lorda:
-107 155.35 USD (1 512 107 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (5 956.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 287.23 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
20.38%
Massimo carico di deposito:
111.21%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.70
Long Trade:
771 (51.43%)
Short Trade:
728 (48.57%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
19.55 USD
Profitto medio:
155.78 USD
Perdita media:
-172.00 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-6 983.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 983.05 USD (30)
Crescita mensile:
69.51%
Previsione annuale:
843.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
197.47 USD
Massimale:
10 872.53 USD (49.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.54% (10 872.53 USD)
Per equità:
15.76% (3 969.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY_i 648
EURUSD_i 345
GBPUSD_i 302
XAUUSD_i 186
USDCAD_i 10
AUDUSD_i 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY_i 22K
EURUSD_i 5.2K
GBPUSD_i 2.2K
XAUUSD_i 2.1K
USDCAD_i -796
AUDUSD_i -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY_i 23K
EURUSD_i 8.6K
GBPUSD_i 10K
XAUUSD_i -837K
USDCAD_i -1.2K
AUDUSD_i -185
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 188.97 USD
Worst Trade: -1 250 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +5 956.42 USD
Massima perdita consecutiva: -6 983.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.25 12:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 17:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 03:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 21:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 21:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 17:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 20:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 12:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:100 - 1:200
2025.04.25 18:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.25 00:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 18:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.