- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 499
Profit Trade:
876 (58.43%)
Loss Trade:
623 (41.56%)
Best Trade:
2 188.97 USD
Worst Trade:
-1 250.00 USD
Profitto lordo:
136 464.34 USD (716 264 pips)
Perdita lorda:
-107 155.35 USD (1 512 107 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (5 956.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 287.23 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
20.38%
Massimo carico di deposito:
111.21%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.70
Long Trade:
771 (51.43%)
Short Trade:
728 (48.57%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
19.55 USD
Profitto medio:
155.78 USD
Perdita media:
-172.00 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-6 983.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 983.05 USD (30)
Crescita mensile:
69.51%
Previsione annuale:
843.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
197.47 USD
Massimale:
10 872.53 USD (49.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.54% (10 872.53 USD)
Per equità:
15.76% (3 969.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY_i
|648
|EURUSD_i
|345
|GBPUSD_i
|302
|XAUUSD_i
|186
|USDCAD_i
|10
|AUDUSD_i
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY_i
|22K
|EURUSD_i
|5.2K
|GBPUSD_i
|2.2K
|XAUUSD_i
|2.1K
|USDCAD_i
|-796
|AUDUSD_i
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY_i
|23K
|EURUSD_i
|8.6K
|GBPUSD_i
|10K
|XAUUSD_i
|-837K
|USDCAD_i
|-1.2K
|AUDUSD_i
|-185
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 188.97 USD
Worst Trade: -1 250 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +5 956.42 USD
Massima perdita consecutiva: -6 983.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
