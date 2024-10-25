SignauxSections
Igor Ivanov

Cool Sea Breeze

Igor Ivanov
0 avis
Fiabilité
46 semaines
1 / 949 USD
Copie pour 55 USD par mois
croissance depuis 2024 260%
Exispro-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 498
Bénéfice trades:
875 (58.41%)
Perte trades:
623 (41.59%)
Meilleure transaction:
2 188.97 USD
Pire transaction:
-1 250.00 USD
Bénéfice brut:
134 576.34 USD (697 385 pips)
Perte brute:
-107 155.35 USD (1 512 107 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (5 956.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 399.23 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
20.38%
Charge de dépôt maximale:
111.21%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
2.52
Longs trades:
770 (51.40%)
Courts trades:
728 (48.60%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
18.31 USD
Bénéfice moyen:
153.80 USD
Perte moyenne:
-172.00 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-6 983.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 983.05 USD (30)
Croissance mensuelle:
78.68%
Prévision annuelle:
954.61%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
197.47 USD
Maximal:
10 872.53 USD (49.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.54% (10 872.53 USD)
Par fonds propres:
15.76% (3 969.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY_i 648
EURUSD_i 345
GBPUSD_i 302
XAUUSD_i 185
USDCAD_i 10
AUDUSD_i 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY_i 22K
EURUSD_i 5.2K
GBPUSD_i 2.2K
XAUUSD_i 197
USDCAD_i -796
AUDUSD_i -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY_i 23K
EURUSD_i 8.6K
GBPUSD_i 10K
XAUUSD_i -856K
USDCAD_i -1.2K
AUDUSD_i -185
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 188.97 USD
Pire transaction: -1 250 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +5 956.42 USD
Perte consécutive maximale: -6 983.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exispro-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 12:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 17:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 03:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 21:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 21:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 17:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 20:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 12:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:100 - 1:200
2025.04.25 18:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.25 00:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 18:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Cool Sea Breeze
55 USD par mois
260%
1
949
USD
39K
USD
46
99%
1 498
58%
20%
1.25
18.31
USD
48%
1:100
Copier

