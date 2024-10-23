- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
463
Kârla kapanan işlemler:
417 (90.06%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (9.94%)
En iyi işlem:
76.85 USD
En kötü işlem:
-57.85 USD
Brüt kâr:
3 908.68 USD (259 053 pips)
Brüt zarar:
-789.98 USD (59 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
101 (868.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
868.04 USD (101)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
42.02%
Maks. mevduat yükü:
7.73%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.75
Alış işlemleri:
463 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.95
Beklenen getiri:
6.74 USD
Ortalama kâr:
9.37 USD
Ortalama zarar:
-17.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-211.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.40 USD (7)
Aylık büyüme:
6.09%
Yıllık tahmin:
73.86%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.94 USD
Maksimum:
211.40 USD (8.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.28% (211.40 USD)
Varlığa göre:
55.01% (1 253.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|272
|XAGUSD
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|XAGUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|172K
|XAGUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.85 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 101
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +868.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -211.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.22 × 37
|
Exness-Real30
|0.38 × 8
|
ECMarkets-Live02
|0.57 × 7
|
NordFX-Real2
|1.29 × 7
|
VantageInternational-Live 8
|1.50 × 14
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
255%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
49
96%
463
90%
42%
4.94
6.74
USD
USD
55%
1:500