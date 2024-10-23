SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Cuan D
Andri Yanto

Cuan D

Andri Yanto
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 255%
FBS-Real-9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
463
Bénéfice trades:
417 (90.06%)
Perte trades:
46 (9.94%)
Meilleure transaction:
76.85 USD
Pire transaction:
-57.85 USD
Bénéfice brut:
3 908.68 USD (259 053 pips)
Perte brute:
-789.98 USD (59 244 pips)
Gains consécutifs maximales:
101 (868.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
868.04 USD (101)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
42.02%
Charge de dépôt maximale:
7.73%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
14.75
Longs trades:
463 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.95
Rendement attendu:
6.74 USD
Bénéfice moyen:
9.37 USD
Perte moyenne:
-17.17 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-211.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-211.40 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.09%
Prévision annuelle:
73.86%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.94 USD
Maximal:
211.40 USD (8.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.28% (211.40 USD)
Par fonds propres:
55.01% (1 253.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 272
XAGUSD 191
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
XAGUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 172K
XAGUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +76.85 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 101
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +868.04 USD
Perte consécutive maximale: -211.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.22 × 37
Exness-Real30
0.38 × 8
ECMarkets-Live02
0.57 × 7
NordFX-Real2
1.29 × 7
VantageInternational-Live 8
1.50 × 14
31 plus...
Aucun avis
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 04:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.01 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.31 20:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 19:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 16:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 10:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 22:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 20:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
