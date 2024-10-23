- Crescita
Trade:
463
Profit Trade:
417 (90.06%)
Loss Trade:
46 (9.94%)
Best Trade:
76.85 USD
Worst Trade:
-57.85 USD
Profitto lordo:
3 908.68 USD (259 053 pips)
Perdita lorda:
-789.98 USD (59 244 pips)
Vincite massime consecutive:
101 (868.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
868.04 USD (101)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
42.02%
Massimo carico di deposito:
7.73%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.75
Long Trade:
463 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.95
Profitto previsto:
6.74 USD
Profitto medio:
9.37 USD
Perdita media:
-17.17 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-211.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.40 USD (7)
Crescita mensile:
6.09%
Previsione annuale:
73.86%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.94 USD
Massimale:
211.40 USD (8.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.28% (211.40 USD)
Per equità:
55.01% (1 253.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|272
|XAGUSD
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|XAGUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|172K
|XAGUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.85 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 101
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +868.04 USD
Massima perdita consecutiva: -211.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.22 × 37
|
Exness-Real30
|0.38 × 8
|
ECMarkets-Live02
|0.57 × 7
|
NordFX-Real2
|1.29 × 7
|
VantageInternational-Live 8
|1.50 × 14
