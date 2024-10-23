SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Cuan D
Andri Yanto

Cuan D

Andri Yanto
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 255%
FBS-Real-9
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
463
Profit Trade:
417 (90.06%)
Loss Trade:
46 (9.94%)
Best Trade:
76.85 USD
Worst Trade:
-57.85 USD
Profitto lordo:
3 908.68 USD (259 053 pips)
Perdita lorda:
-789.98 USD (59 244 pips)
Vincite massime consecutive:
101 (868.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
868.04 USD (101)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
42.02%
Massimo carico di deposito:
7.73%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.75
Long Trade:
463 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.95
Profitto previsto:
6.74 USD
Profitto medio:
9.37 USD
Perdita media:
-17.17 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-211.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.40 USD (7)
Crescita mensile:
6.09%
Previsione annuale:
73.86%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.94 USD
Massimale:
211.40 USD (8.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.28% (211.40 USD)
Per equità:
55.01% (1 253.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 272
XAGUSD 191
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
XAGUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 172K
XAGUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.85 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 101
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +868.04 USD
Massima perdita consecutiva: -211.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.22 × 37
Exness-Real30
0.38 × 8
ECMarkets-Live02
0.57 × 7
NordFX-Real2
1.29 × 7
VantageInternational-Live 8
1.50 × 14
31 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 04:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.01 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.31 20:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 19:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 16:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 10:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 22:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 20:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cuan D
100USD al mese
255%
0
0
USD
2.9K
USD
49
96%
463
90%
42%
4.94
6.74
USD
55%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.