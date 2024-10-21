SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HILL RLKS_8YR_2M TMGM851
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_2M TMGM851

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 56%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 918
Kârla kapanan işlemler:
3 188 (81.36%)
Zararla kapanan işlemler:
730 (18.63%)
En iyi işlem:
329.34 USD
En kötü işlem:
-96.03 USD
Brüt kâr:
14 025.67 USD (759 542 pips)
Brüt zarar:
-6 271.29 USD (477 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (80.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
409.97 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
16.93
Alış işlemleri:
1 913 (48.83%)
Satış işlemleri:
2 005 (51.17%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
4.40 USD
Ortalama zarar:
-8.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-457.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-457.98 USD (8)
Aylık büyüme:
1.80%
Yıllık tahmin:
23.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
457.98 USD (2.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.54% (457.98 USD)
Varlığa göre:
25.56% (4 185.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 941
AUDCAD 872
NZDUSD 494
USDCHF 435
AUDJPY 334
AUDUSD 206
EURCHF 195
USDSGD 186
AUDCHF 168
CADCHF 60
AUDNZD 27
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.3K
AUDCAD 878
NZDUSD 586
USDCHF 567
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 1.1K
EURCHF 344
USDSGD 500
AUDCHF 580
CADCHF 379
AUDNZD 59
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 31K
AUDCAD 46K
NZDUSD 27K
USDCHF 3.9K
AUDJPY 56K
AUDUSD 42K
EURCHF 24K
USDSGD 12K
AUDCHF 21K
CADCHF 13K
AUDNZD 8.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +329.34 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +80.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -457.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.01 × 72
Exness-Real18
1.25 × 4
İnceleme yok
2024.12.30 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.23 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.21 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.21 08:54
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.10.21 08:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.21 08:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HILL RLKS_8YR_2M TMGM851
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
16K
USD
49
100%
3 918
81%
100%
2.23
1.98
USD
26%
1:500
