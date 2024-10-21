- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 918
Profit Trade:
3 188 (81.36%)
Loss Trade:
730 (18.63%)
Best Trade:
329.34 USD
Worst Trade:
-96.03 USD
Profitto lordo:
14 025.67 USD (759 542 pips)
Perdita lorda:
-6 271.29 USD (477 826 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (80.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
409.97 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.08%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
16.93
Long Trade:
1 913 (48.83%)
Short Trade:
2 005 (51.17%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
4.40 USD
Perdita media:
-8.59 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-457.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-457.98 USD (8)
Crescita mensile:
1.88%
Previsione annuale:
23.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
457.98 USD (2.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.54% (457.98 USD)
Per equità:
25.56% (4 185.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|941
|AUDCAD
|872
|NZDUSD
|494
|USDCHF
|435
|AUDJPY
|334
|AUDUSD
|206
|EURCHF
|195
|USDSGD
|186
|AUDCHF
|168
|CADCHF
|60
|AUDNZD
|27
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.3K
|AUDCAD
|878
|NZDUSD
|586
|USDCHF
|567
|AUDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|1.1K
|EURCHF
|344
|USDSGD
|500
|AUDCHF
|580
|CADCHF
|379
|AUDNZD
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|31K
|AUDCAD
|46K
|NZDUSD
|27K
|USDCHF
|3.9K
|AUDJPY
|56K
|AUDUSD
|42K
|EURCHF
|24K
|USDSGD
|12K
|AUDCHF
|21K
|CADCHF
|13K
|AUDNZD
|8.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +329.34 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +80.79 USD
Massima perdita consecutiva: -457.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.01 × 72
|
Exness-Real18
|1.25 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
56%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
49
100%
3 918
81%
100%
2.23
1.98
USD
USD
26%
1:500