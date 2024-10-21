SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_2M TMGM851

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 56%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 918
Profit Trade:
3 188 (81.36%)
Loss Trade:
730 (18.63%)
Best Trade:
329.34 USD
Worst Trade:
-96.03 USD
Profitto lordo:
14 025.67 USD (759 542 pips)
Perdita lorda:
-6 271.29 USD (477 826 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (80.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
409.97 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.08%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
16.93
Long Trade:
1 913 (48.83%)
Short Trade:
2 005 (51.17%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
4.40 USD
Perdita media:
-8.59 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-457.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-457.98 USD (8)
Crescita mensile:
1.88%
Previsione annuale:
23.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
457.98 USD (2.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.54% (457.98 USD)
Per equità:
25.56% (4 185.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 941
AUDCAD 872
NZDUSD 494
USDCHF 435
AUDJPY 334
AUDUSD 206
EURCHF 195
USDSGD 186
AUDCHF 168
CADCHF 60
AUDNZD 27
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.3K
AUDCAD 878
NZDUSD 586
USDCHF 567
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 1.1K
EURCHF 344
USDSGD 500
AUDCHF 580
CADCHF 379
AUDNZD 59
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 31K
AUDCAD 46K
NZDUSD 27K
USDCHF 3.9K
AUDJPY 56K
AUDUSD 42K
EURCHF 24K
USDSGD 12K
AUDCHF 21K
CADCHF 13K
AUDNZD 8.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +329.34 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +80.79 USD
Massima perdita consecutiva: -457.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.01 × 72
Exness-Real18
1.25 × 4
Non ci sono recensioni
2024.12.30 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.23 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.21 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.21 08:54
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.10.21 08:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.21 08:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
