Signaux / MetaTrader 4 / HILL RLKS_8YR_2M TMGM851
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_2M TMGM851

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 56%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 914
Bénéfice trades:
3 185 (81.37%)
Perte trades:
729 (18.63%)
Meilleure transaction:
329.34 USD
Pire transaction:
-96.03 USD
Bénéfice brut:
14 016.57 USD (758 971 pips)
Perte brute:
-6 266.06 USD (477 313 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (80.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
409.97 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.08%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
16.92
Longs trades:
1 910 (48.80%)
Courts trades:
2 004 (51.20%)
Facteur de profit:
2.24
Rendement attendu:
1.98 USD
Bénéfice moyen:
4.40 USD
Perte moyenne:
-8.60 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-457.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-457.98 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.94%
Prévision annuelle:
24.07%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
457.98 USD (2.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.54% (457.98 USD)
Par fonds propres:
25.56% (4 185.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 938
AUDCAD 871
NZDUSD 494
USDCHF 435
AUDJPY 334
AUDUSD 206
EURCHF 195
USDSGD 186
AUDCHF 168
CADCHF 60
AUDNZD 27
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.3K
AUDCAD 877
NZDUSD 586
USDCHF 567
AUDJPY 1.4K
AUDUSD 1.1K
EURCHF 344
USDSGD 500
AUDCHF 580
CADCHF 379
AUDNZD 59
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 32K
AUDCAD 45K
NZDUSD 27K
USDCHF 3.9K
AUDJPY 56K
AUDUSD 42K
EURCHF 24K
USDSGD 12K
AUDCHF 21K
CADCHF 13K
AUDNZD 8.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +329.34 USD
Pire transaction: -96 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +80.79 USD
Perte consécutive maximale: -457.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.01 × 72
Exness-Real18
1.25 × 4
Aucun avis
2024.12.30 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.23 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.21 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.21 08:54
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.10.21 08:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.21 08:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.